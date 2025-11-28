У российских дилеров появились автомобили Maextro S800 — роскошные седаны, которые уже успели получить неофициальное прозвище «китайский Майбах». Модель относится к сегменту «тяжёлого люкса», и стоимость в России соответствует этому позиционированию.

Поставки Maextro S800 в китайские дилерские центры стартовали в конце лета 2025 года. Тогда ценовой диапазон составлял от 708 000 до 1 180 000 юаней, что по курсу на тот момент эквивалентно примерно 7,8–13 млн рублей. На российском рынке автомобиль в наличии предлагают от 21,5 млн рублей. При этом частные поставщики утверждают, что смогут привезти машину с прохождением всех обязательных процедур дешевле — примерно за 16–17 млн рублей. Финальная стоимость зависит от мощности силовой установки и выбранных опций.

Конструкция, силовая установка и размеры

Maextro S800 — это большой представительский седан, разработанный компаниями JAC и Huawei. Габаритная длина автомобиля достигает 5480 мм, а колесная база составляет 3370 мм.

В Китае модель доступна в двух вариантах силовых установок: полностью электрическом и последовательно-гибридном. В Россию привозят гибридные версии — по очевидным причинам, связанным с локальной инфраструктурой и характеристиками эксплуатации. Гибридная система включает 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и два электромотора. Совокупная мощность варьируется в пределах от 530 до 864 лошадиных сил.

Производитель заявляет запас хода на чистой электротяге до 311 км и общую дальность до 1102 км. Параметры рассчитаны согласно стандарту WLTC, который применяется в Европе.





Дополнительные подробности и позиционирование

Maextro S800 позиционируется как крупный представительский автомобиль премиум-класса, ориентированный на комфорт и большой запас мощности. Неофициальное сравнение с брендом Maybach связано как с масштабом самой машины, так и с уровнем оснащения, ориентированного на сегмент «тяжёлого люкса».

С учётом цен в Китае и в России заметно, что модель переходит в категорию эксклюзивных предложений: даже при заказе у частных поставщиков стоимость остаётся высокой, а ценовые различия зависят от комплектации, уровня оснащения и характеристик гибридной системы.