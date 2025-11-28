В базе Geekbench появилась запись, предположительно относящаяся к Samsung Galaxy A37. Утечка намекнула на нестандартный выбор процессора для модели, которая должна выйти весной 2026 года.

Смартфон проходит тестирование под Android 16 и получил 6 ГБ ОЗУ — без сюрпризов. Неожиданность в другом: в системе указан Exynos 1480 с графикой Xclipse 530. Это тот же чип, который использовался в Galaxy A55 в начале 2024 года, а также в Galaxy M56. На фоне ожиданий перехода к Exynos 1580 такой выбор выглядит неочевидным.

Чипсет и сравнение с предыдущим поколением

На тестах Exynos 1480 показывает преимущество над Snapdragon 6 Gen 3, который стоит в Galaxy A36. Однако по эффективности и долгосрочной производительности уверенности меньше: предыдущие обзоры не всегда фиксировали значимый прирост.

В то же время компания уже не раз использовала прежние решения в новых моделях, как это было с Exynos 1280 в Galaxy A26 и A35. Поэтому перераспределение процессоров внутри линейки нельзя назвать неожиданным.

Планы на линейку Galaxy A

Ожидается, что в 2026 году Samsung выпустит три модели: A27, A37 и A57. Недавняя утечка указывала, что Galaxy A57 получит более современный Exynos 1680, на фоне которого чипсет A37 выглядит скромнее.





При этом стоит учитывать возможность ошибки: ранее в Geekbench появлялся «Galaxy A77», который позже признали фейком. Подтверждение всех характеристик появится только после официального анонса.

Если утечка достоверна, стратегия Samsung на 2026 год может быть ориентирована на снижение себестоимости моделей среднего уровня. Поможет ли это удержать цену Galaxy A37 или сделает его слабее A36 — станет ясно после релиза.