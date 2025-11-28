Новые нормы обязывают платформы компенсировать банкам убытки, если пользователь стал жертвой мошенников.

Евросоюз принял новый закон, который возлагает на социальные сети — включая Meta* и TikTok — прямую ответственность за финансовые схемы обмана. Решение было принято ранним утром в четверг после многочасовых ночных переговоров. Документ стал очередным шагом в усилении контроля над крупными технологическими компаниями, которые годами пытались убедить США противостоять жёсткому регулированию со стороны ЕС.

Принятые правила дополняют уже действующие нормативные акты — Digital Services Act (DSA) и Digital Markets Act (DMA). Эти законы направлены на ограничение распространения незаконного контента и предотвращение злоупотребления рыночной властью со стороны таких компаний, как Google, Amazon и Meta*. Нарушения в рамках DSA и DMA сопровождаются крупными штрафами, что вызвало сопротивление технологического сектора и бывшего президента США Дональда Трампа, который обвинял ЕС в «дискриминации» американских корпораций и попытках ограничить инновации.

Как именно будут распределяться ответственность и выплаты

Финальный этап обсуждений касался главного вопроса — кто должен нести ответственность за ущерб: соцсети или банки. Ряд депутатов Европарламента настаивал, что обе стороны несут равную долю ответственности, так как мошеннические объявления размещаются на платформах, а транзакции обрабатывают банки. Однако правительства стран ЕС выступили против такого подхода, указав, что банки должны отвечать только в случаях собственных ошибок или недостаточных механизмов безопасности.

В итоге был принят компромисс. Согласно релизу ЕС, банки обязаны возмещать ущерб клиентам, если мошенники выдавали себя за банк или если транзакция была проведена без согласия клиента. Всё остальное ложится на платформы.





Новые правила устанавливают, что если пользователь стал жертвой обмана через социальную сеть, а компания не удалила заранее сообщённую мошенническую публикацию, соцсеть будет обязана компенсировать ущерб банку.

Почему ЕС ужесточил регулирование

Социальные сети стали основным источником инвестиционных мошенничеств, схем с подменой личности и сомнительной рекламы. В последние годы в ЕС фиксируется стремительный рост числа подобного рода преступлений, и регуляторы считают, что платформы не обеспечивают достаточного уровня фильтрации опасного контента.

Введение новой ответственности может стать важним рычагом давления на Big Tech в вопросах контроля рекламных объявлений и выявления подозрительных публикаций. Для отрасли это означает ещё один слой регулирования поверх DSA и DMA, а для пользователей — потенциальное усиление защиты от онлайн-мошенников.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.