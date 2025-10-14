pple объявила о запуске новых проектов по развитию возобновляемой энергетики в Европе. Компания утверждает, что уже компенсирует потребление электроэнергии, необходимое для зарядки iPhone и питания Mac в регионе, однако эти меры не решают проблему энергозатрат её дата-центров.

Новые инициативы охватывают Грецию, Италию, Латвию, Польшу и Румынию. По данным Apple, совместно с локальными партнёрами она добавит около 650 МВт мощности из возобновляемых источников в европейские энергосети. Среди проектов:

Греция: 110 МВт солнечной генерации с HELLENiQ ENERGY;

110 МВт солнечной генерации с HELLENiQ ENERGY; Италия: 129 МВт в смешанных ветро- и солнечных установках;

129 МВт в смешанных ветро- и солнечных установках; Польша: 40 МВт солнечной энергии с Econergy;

40 МВт солнечной энергии с Econergy; Румыния: планируемая ветровая ферма на 99 МВт с Nala Renewables;

планируемая ветровая ферма на 99 МВт с Nala Renewables; Латвия: 110 МВт солнечной энергии с European Energy.

Компания заявила, что уже запустила солнечную станцию мощностью 131 МВт в испанской Сеговии совместно с ib vogt.

«К 2030 году мы хотим, чтобы пользователи знали: вся энергия, необходимая для зарядки их iPhone или питания Mac, компенсируется чистым электричеством», — отметила Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам экологии и социальной политики.

Несоответствие масштабов

Apple сообщает, что 29% её глобальных выбросов СО₂ приходится на использование устройств пользователями. Новые проекты направлены на компенсацию этой доли, однако энергопотребление дата-центров, особенно в эпоху искусственного интеллекта, остаётся за пределами этих расчётов.





Компания действительно снижает нагрузку на инфраструктуру, выполняя часть вычислений Apple Intelligence на устройствах, но это увеличивает частоту зарядки и, следовательно, общее энергопотребление.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2021 году Apple потребила 2,8 ТВт·ч энергии — в шесть раз меньше Google и в 11 раз меньше Amazon. Но эти данные не отражают рост спроса на вычислительные мощности, вызванный развитием ИИ-технологий.

Сложная история «углеродной нейтральности»

Apple неоднократно заявляла, что уже является «углеродно нейтральной» корпорацией и к 2030 году планирует достичь нулевого баланса по всему жизненному циклу продукции. Однако в октябре 2025 года компания сняла упоминание об углеродной нейтральности с сайта для Apple Watch Series 9, Ultra 3 и Mac mini M4 после решения немецкого суда, признавшего такие заявления безосновательными.

Кроме того, с вступлением в силу европейской Директивы 2024/825, запрещающей «экологические утверждения, основанные на компенсации выбросов», подобный маркетинг станет невозможен.

При этом Apple подчёркивает: устройства производятся с использованием возобновляемых материалов и энергии, а остаточные выбросы компенсируются за счёт лесных проектов, например по посадке эвкалиптов в Парагвае.

Ответ Apple на обвинения в «климатическом гриме»

На фоне критики за «greenwashing» Тим Кук назвал подобные обвинения «постыдными»:

«Мы действительно сокращаем наш углеродный след и компенсируем лишь то, что остаётся, — с помощью сертифицированных природных проектов, которые извлекают углерод из атмосферы», — заявил глава Apple.

Несмотря на маркетинговые нюансы, компания продолжает реализацию своей программы Apple 2030, совмещая развитие чистой энергетики в Европе с попытками снизить зависимость от углеродных компенсаций.