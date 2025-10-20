Компания Caviar объявила о выпуске новой коллекции AirLine — серии ультрапремиальных кастомных iPhone, сочетающих лёгкость, роскошь и минимализм. В линейку вошли три эксклюзивные модели: iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon и iPhone Air Crystal. Все устройства изготовлены из редких и дорогих материалов — среди них массивное золото, крокодиловая кожа, авиационный титан и золотое углеволокно.

Самая роскошная модель — iPhone Air Zenith. Корпус смартфона выполнен из цельного 18-каратного золота и чёрной крокодиловой кожи. Это самый лёгкий золотой iPhone, когда-либо созданный Caviar. Всего будет выпущено три экземпляра, и каждый из них стоит $38 930.

iPhone Air Aureon получил корпус из 24-каратного позолоченного покрытия и материала с мраморной текстурой — золотого углеволокна. Такой композит часто используется в люксовом автопроме благодаря лёгкости и эффектному внешнему виду. Caviar ограничила тираж этой модели 19 экземплярами, цена каждого — $9 270.

iPhone Air Crystal делает ставку на чистую эстетику. Его корпус и рамка выполнены из авиационного титана, отделаны белой крокодиловой кожей и украшены титановым логотипом Caviar с ювелирной эмалью. Будет выпущено всего 19 устройств, каждое стоимостью $8 910.

Коллекция AirLine стала самой тонкой и лёгкой серией iPhone в истории бренда. Дизайн подчёркивает минимализм, чёткие линии и визуальную «невесомость». Каждый смартфон создаётся вручную из премиальных материалов и поставляется в эксклюзивной подарочной коробке, в которой также находится персональное видеообращение для владельца.



