Компания Honor представила новые беспроводные наушники Earbuds 4 на своём мероприятии в Китае, вместе с серией смартфонов Magic 8 и планшетами MagicPad 3. Розничная цена модели составляет 399 юаней (около 56 долларов). Предзаказы уже открыты.

Honor Earbuds 4 получили двухдрайверную систему, где используются низкочастотный динамик диаметром 11 мм и высокочастотный драйвер 6 мм. Оба оснащены титановыми диафрагмами, что обеспечивает более быструю реакцию и точную передачу звука. По словам компании, система выдаёт мощные басы, чистые средние частоты и улучшенные высокие. Высокочастотный драйвер оснащён двойной магнитной структурой, повышающей чувствительность и детализацию звука.

Наушники оснащены системой активного шумоподавления с тремя микрофонами, которая способна снижать уровень внешнего шума до 50 дБ. Пользователю доступны три режима ANC — глубокий, умеренный и лёгкий. Кроме того, есть два режима прозрачности: «Ambient» для пропуска внешних звуков и «Voice» для усиления речи в шумных местах.

Во время звонков используется система шумоподавления на основе искусственного интеллекта, работающая на глубинных нейронных сетях. По заявлениям Honor, она эффективно устраняет шум ветра со скоростью до 6 м/с, что делает разговоры более чёткими даже на улице.

Автономность Honor Earbuds 4 составляет до 9 часов прослушивания от одного заряда и до 46 часов с зарядным футляром. Быстрая зарядка позволяет получить около 3 часов работы всего за 10 минут подзарядки. Зарядка осуществляется через USB-C. Наушники имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.





Наушники поддерживают сенсорное управление — можно регулировать громкость, управлять воспроизведением и переключать режимы. Также реализовано распознавание ношения и поддержка приложения Honor Smart Space, где доступны функции поиска наушников, эквалайзер и мониторинг заряда батареи.

Earbuds 4 поддерживают быструю синхронизацию с телефонами Honor через всплывающее окно, а также совместимы с HarmonyOS, Android и iOS. Для игр предусмотрен режим с низкой задержкой.

Каждый наушник весит 5,3 грамма и оснащён мягкими насадками из гипоаллергенного материала. Дизайн новинки напоминает Xiaomi Buds 5 Pro — корпус сочетает глянцевые и матовые элементы с вакуумным напылением. Доступны два цвета: Pearl White (перламутровый белый) и Starry Black (чёрный с глянцевым эффектом).