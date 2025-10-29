Компания OPPO представила новые полностью беспроводные наушники Enco X3s, которые предлагают премиальные функции по доступной цене. Новинка дебютировала вместе с флагманскими смартфонами Find X9 и Find X9 Pro.

Наушники Enco X3s получили внутриканальное исполнение и систему из двух драйверов — 6-миллиметрового плоского излучателя для высоких частот и 11-миллиметрового композитного сабвуфера для мощных низких частот. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков LHDC 5.0, AAC и SBC.

Для улучшения качества звонков наушники оснащены тремя микрофонами с функцией AI Clear Call. Также поддерживается функция AI Translate, доступная только пользователям смартфонов OPPO. Активное шумоподавление снижает внешний шум до 55 дБ. Время работы достигает 11 часов без ANC и до 45 часов вместе с зарядным кейсом. При включённом шумоподавлении автономность уменьшается примерно на 6 часов.

Среди других особенностей — поддержка приложения HeyMelody, защита от воды и пыли по стандарту IP55, настройка звука при участии Dynaudio и поддержка пространственного звучания.

В Европе OPPO Enco X3s оценены в 129 евро (около 150 долларов США). Компания планирует вывести новинку и на другие международные рынки в ближайшее время.



