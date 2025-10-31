Honor, по слухам, готовится представить серию GT 2 в декабре. Ожидается, что в линейку войдут две модели — GT 2 и GT 2 Pro. Хотя компания пока не раскрыла подробности, известный инсайдер Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками этих устройств.

Согласно утечке, Honor GT 2 будет работать на прошлогоднем чипе Snapdragon 8 Elite, а Honor GT 2 Pro получит новейший Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Обе модели будут выполнены в металлическом корпусе и получат 6,83-дюймовый экран с разрешением 1,5K. Основная камера составит 50 мегапикселей, а как минимум одна из версий будет оснащена аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч или больше.

Также сообщается, что серия GT 2 получит 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от воды, вероятно по стандартам IP68 и IP69.

Хотя Honor пока официально не подтвердила эти данные. Ожидается, что серия GT 2 станет одной из самых мощных и автономных в линейке бренда.



