Компания Meizu объявила о выпуске новой версии своего компактного флагмана Meizu 22 с обновлённым цветовым оформлением. Смартфон, впервые представленный в сентябре этого года, теперь доступен в фирменном оттенке «Лунно-белое небо» (Moon White Sky Blue).

Задняя крышка устройства выполнена с керамическим эффектом, вдохновлённым традиционным китайским фарфором селадон. Телефон имеет симметричную плоскую панель толщиной 0,8 мм и 6,3-дюймовую рамку, что делает корпус эргономичным и визуально сбалансированным.

По словам Meizu, новая расцветка отражает стремление бренда объединить современные технологии и восточную эстетику. Стоимость версии «Лунно-белое небо» начинается с 2 999 юаней (около 420 долларов США). Продажи в Китае стартуют 30 октября.

Помимо этого, компания представила специальную модель «Return Voyage: China Flagship Edition», созданную совместно с Научно-исследовательским институтом №714 Китайской государственной судостроительной корпорации. Этот вариант получил уникальный дизайн с элементами, вдохновлёнными морской и авиационной техникой, а также специальный пользовательский интерфейс и коллекционные аксессуары.

Meizu 22 оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 4, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Основная камера включает три сенсора по 50 МП (широкоугольный, телеобъектив и сверхширокоугольный), а фронтальная камера также имеет разрешение 50 МП.





Аккумулятор ёмкостью 5 510 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную — 66 Вт. Среди прочих особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, линейный вибромотор по оси X, инфракрасный порт и защита от пыли и воды по стандарту IP66/68.