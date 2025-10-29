Motorola официально анонсировала свой новый смартфон Moto G67 Power, запуск которого в Индии состоится 5 ноября. На сайте компании уже опубликованы изображения, характеристики и особенности устройства, так что ждать презентации больше не нужно.

Как и следует из названия, основное внимание в Moto G67 Power уделено автономности. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч с кремний-углеродным (Si/C) составом, который, по заявлениям производителя, способен работать до 58 часов без подзарядки. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт, адаптер входит в комплект поставки.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 7s Gen 2 и комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Из коробки установлен Android 15, однако Motorola пообещала лишь одно крупное обновление системы — до Android 16, а также три года регулярных обновлений безопасности.

Moto G67 Power получил 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. В экране предусмотрено отверстие для 32-мегапиксельной фронтальной камеры, поддерживающей запись видео в 4K.

На задней панели, выполненной из веганской кожи, расположены три камеры: основная на 50 МП (сенсор Sony LYTIA 600), ультраширокоугольная на 8 МП и дополнительная камера «2-в-1 Flicker». Основной и широкоугольный модули также поддерживают съёмку видео в 4K.





Среди прочих особенностей — разъём для наушников 3,5 мм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, степень защиты IP64 и военный стандарт прочности MIL-STD-810H.

Толщина корпуса составляет 8,6 мм, вес — 210 г. Смартфон будет доступен в трёх цветах, созданных совместно с Pantone: Cilantro (зелёный), Parachute Purple (фиолетовый) и Blue Curacao (голубой).

Цена Moto G67 Power пока не раскрыта.