Разработчик Football Manager, студия Sports Interactive, подписала многолетнее соглашение с FIFA. Благодаря этому сотрудничеству в игру добавят официальные турниры FIFA, включая чемпионат мира, женский чемпионат мира и клубный чемпионат мира.

В Football Manager 26 появится чемпионат мира 2026 года с официальными формами всех 48 сборных (после их утверждения), официальной телевизионной графикой и оформлением турнира.

При этом на момент релиза, который состоится 4 ноября, игра будет сосредоточена исключительно на клубном менеджменте. Управление сборными временно будет недоступно, за исключением версии FM26 Mobile на Netflix. Однако Sports Interactive уже подтвердила, что переработанный модуль управления сборными появится в обновлении в следующем году, до старта чемпионата мира 2026.

Football Manager 26 выйдет в четырёх версиях. Основная версия для ПК появится 4 ноября в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также будет доступна в PC Game Pass. Упрощённая версия Football Manager 26 Console выйдет в тот же день на PS5, Xbox Series X/S и Xbox One и войдёт в Xbox Game Pass Ultimate. Football Manager 26 Touch, адаптированная для сенсорных устройств, выйдет 4 ноября на Apple Arcade, а версия для Nintendo Switch появится 4 декабря. Версия Football Manager 26 Mobile будет доступна пользователям Netflix и станет обновлённой версией прошлогодней FM24 Mobile, оставаясь на старом движке без перехода на Unity.

Предыдущая часть серии, Football Manager 2024, вышла в ноябре 2023 года. После многочисленных задержек Football Manager 25 был отменён в феврале 2025 года — разработчики заявили, что сосредоточатся на новой игре. FM26 станет первым проектом студии на движке Unity, а также первой игрой серии с официальной лицензией Премьер-лиги и добавлением женского футбола.



