Компания AOC представила новый 27-дюймовый игровой монитор AGON AG277UX, оснащённый уникальной двойной системой отображения. Он поддерживает 4K-разрешение с частотой 160 Гц и Full HD (1080p) с частотой 320 Гц, что делает его универсальным решением как для киберспортивных игр, так и для проектов с высоким качеством картинки. Пользователь может легко переключаться между режимами в зависимости от своих потребностей.

В основе AG277UX лежит Fast IPS-панель с нативным разрешением 3840×2160 пикселей. При работе в 4K дисплей выдаёт частоту 160 Гц, а при переходе в Full HD — до впечатляющих 320 Гц. Время отклика составляет 1 мс (GTG), а в режиме MPRT снижается до 0,5 мс, что практически устраняет смазывание при движении. Монитор поддерживает технологии Adaptive-Sync и Nvidia G-Sync Compatible, что помогает избавиться от разрывов и подёргиваний изображения.

Экран сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600 и способен достигать пиковой яркости 600 нит. Контрастность составляет 1000:1 (динамическая — 80 000 000:1). Покрытие цветовых пространств — 100% sRGB и 95% DCI-P3. Каждый экземпляр проходит заводскую калибровку с точностью Delta E < 2, что гарантирует реалистичную передачу цветов.

Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 2.1, тремя USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB-входом для подключения к ПК и разъёмом для наушников 3,5 мм. Поддерживаются режимы PBP и PIP, позволяющие выводить изображение с двух устройств одновременно. Для геймеров предусмотрены функции вроде прицельных перекрестий, счётчика FPS и регулировки яркости в тёмных сценах.

Дизайн AG277UX выполнен в минималистичном стиле с ультратонкими рамками толщиной 1 мм и угловым основанием. Система подсветки Light FX поддерживает более 100 000 цветовых комбинаций и 14 предустановленных эффектов. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и ориентацию экрана, а также включает выдвижной держатель для наушников с правой стороны.





Кроме того, монитор получил функции AGON AI Vision для интеллектуальной оптимизации изображения в реальном времени и MBR Sync для ещё большей чёткости движений.