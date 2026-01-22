Компания GMKtec представила в Китае новый доступный мини-ПК G3 Pro. Несмотря на свежий релиз, устройство построено на довольно старом процессоре Intel Core i3 10110U, однако при этом поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти и до 8 ТБ накопителей. Стартовая цена составляет около 130 долларов.

GMK G3 Pro стал очередным пополнением в линейке мини-ПК GMKtec. Невысокая стоимость во многом объясняется использованием устаревшей платформы, что позволяет сделать устройство максимально доступным для покупателей.

В основе системы лежит Intel Core i3 10110U — мобильный процессор семейства Comet Lake. Он имеет 2 ядра и 4 потока, поэтому рассчитывать на высокую производительность в тяжёлых задачах не стоит. Графика представлена встроенным Intel UHD 620, который заметно уступает современным интегрированным решениям, но вполне подходит для повседневных мультимедийных задач.

Мини-ПК можно оснастить до 64 ГБ DDR4 оперативной памяти благодаря двум слотам SO-DIMM. Для хранения данных предусмотрено два слота M.2, каждый из которых поддерживает SSD объёмом до 4 ТБ, то есть максимальный суммарный объём составляет 8 ТБ.

Также GMKtec сделала упор на набор разъёмов. Устройство оснащено:

4 портами USB 3.2 Type-A

2 видеовыходами HDMI

сетевым портом 2.5G Ethernet

аудиоразъёмом 3,5 мм





Для беспроводного подключения предусмотрены Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Корпус мини-ПК достаточно компактный — 114 × 106 × 42,5 мм.

В Китае GMKtec G3 Pro поступил в продажу по цене 899 юаней за базовую комплектацию без оперативной памяти и накопителя, что составляет примерно 130 долларов. Также доступны готовые версии с конфигурациями 8/256 ГБ и 16/512 ГБ. Ожидается, что в ближайшее время мини-ПК появится и на международном рынке.