В марте Apple представила сразу восемь новых продуктов, из которых MacBook Neo стал самой заметной новинкой. Этот ноутбук выходит в ценовом сегменте от $599 ($499 для студентов) — заметно ниже привычных цен на MacBook Air и Pro, и это превращает Neo в идеальный вариант для пользователей iPhone, которые до сих пор выбирали недорогие ПК или Chromebook из-за цены.

Apple чётко понимает, что многие владельцы iPhone предпочитают ПК не из-за функциональных возможностей, а из-за цены. В ситуации, когда ПК стоит $499, а Mac — $999, выбор в пользу Mac далёк от очевидного. MacBook Neo работает как «золотая середина»: всего на $100 дороже бюджетных ПК, но при этом это полноценный Mac со всеми преимуществами Apple — операционной системой, качеством сборки и оптимизацией чипов Apple Silicon.

Не стоит ожидать от Neo топовых возможностей MacBook Air или Pro. Это не модель для текущих пользователей Mac. Но для большинства повседневных задач — просмотра веб-страниц, лёгких приложений, электронной почты, общения и просмотра видео — производительности Neo хватает с запасом. Apple уже давно обещала не делать «дешёвые» Mac, но Neo доказывает: «доступный» не значит «плохой» благодаря сильной интеграции аппаратного и программного обеспечения и эффективным чипам собственного производства.

MacBook Air и Pro остаются устройствами для тех, кто нуждается в дополнительных функциях и мощности. Однако большая их часть — пользователи, которым хватает и Neo. Apple, похоже, выбрала стратегию расширения своего рынка за счёт тех, кто ранее не мог позволить себе Mac из-за стоимости, или тех, кто оценивает цену как важнейший фактор.

Учитывая цветовые решения и аккуратный дизайн, Neo также может привлечь тех, кто хочет видеть в своей технике не только рабочий инструмент, но и стильный аксессуар. В итоге MacBook Neo — это заявление Apple о том, что качественный Mac может быть доступным, и это может серьезно расширить экосистему компании за счёт новых пользователей.



