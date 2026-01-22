Компания Rogbid анонсировала новые смарт-часы Apex S — модель с поддержкой GPS, ярким AMOLED-дисплеем и тонким минималистичным дизайном. Производитель делает акцент на том, что часы предлагают премиальные функции по доступной цене — 59,99 доллара.

Rogbid Apex S оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,75 дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей. Для защиты от царапин используется стекло Panda Glass, а само изображение остаётся чётким и ярким как в помещении, так и на улице. Управление реализовано с помощью двух физических кнопок, поворотной коронки для навигации по меню и отдельной кнопки GPS для быстрого доступа к функциям трекинга.

Часы получили двухдиапазонную систему позиционирования GPS (L1/L5) с поддержкой шести спутниковых сетей. Также заявлены встроенный компас и возможность импортировать маршруты, что делает устройство более удобным для прогулок, походов и других активностей на открытом воздухе.

Apex S поддерживают более 100 спортивных режимов и отслеживают ключевые показатели, включая пульс, уровень кислорода в крови, темп и пройденную дистанцию. Дополнительно предусмотрены ИИ-уведомления по пульсу, которые дают обратную связь в реальном времени во время тренировок. Кроме того, часы следят за качеством сна, уровнем стресса и дыхательными показателями.

В основе устройства используется чип ATS3085S4, а за связь отвечает Bluetooth 5.3. Встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки по Bluetooth прямо с часов. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч обеспечивает до 15 дней обычной работы или до 30 дней в режиме ожидания. Защита от воды соответствует уровню 3ATM.





Rogbid Apex S вышли в цвете Premium Black и доступны для покупки исключительно в официальном магазине бренда.