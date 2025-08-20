Вторая половина 2025 года обещает стать переломной для мобильной фотографии. Производители смартфонов готовят мощные новинки с упором на камеры — от Apple и Google до Xiaomi и Vivo. В ближайшие недели и месяцы ожидаются премьеры моделей, которые должны задать новые стандарты в мобильной съёмке.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Apple готовит самое значительное обновление фронтальной камеры за последние годы. Все модели iPhone 17 получат новый 24-Мп селфи-модуль, что вдвое больше разрешения по сравнению с серией iPhone 16. Это повысит чёткость снимков и упростит кадрирование.





Флагманский iPhone 17 Pro Max выделится сразу тремя 48-Мп камерами: широкоугольной, ультраширокоугольной и Tetraprism-телефото. Такой набор впервые появится в iPhone и может принести поддержку нативной 8K-видеозаписи. Также ожидается функция двойной видеосъёмки и механическая диафрагма на Pro-моделях для ручного контроля глубины резкости.

Pro Max получит улучшенный объектив с 8-кратным оптическим зумом вместо 5-кратного у iPhone 16 Pro Max. Как и раньше, только версии Pro будут оснащены отдельным телефото-модулем — стандартные iPhone 17 и 17 Air оптического зума не получат.





Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Google сохранит проверенную конфигурацию камер. Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL будут оснащены 50-Мп основным сенсором, 48-Мп ультрашироким и 48-Мп телефото-модулем с 5-кратным зумом. Фронтальная камера получит сенсор на 42 Мп.

Новшеством станет поддержка макросъёмки: ультраширик сможет фокусироваться на расстоянии до 2 см, а телефото — создавать яркие макроснимки с минимальной дистанцией около 10 см.





Pixel 10 Pro XL оснастят аккумулятором на 5200 мА·ч и быстрой зарядкой 39 Вт, а обычный Pro получит батарею на 4870 мА·ч и зарядку 29 Вт. Обе модели будут работать на новом процессоре Google Tensor G5 и Android 16.

Xiaomi 16 Pro

Флагман Xiaomi 16 Pro получит серьёзное обновление фронтальной камеры — 50-Мп сенсор с автофокусом, широким углом и поддержкой 4K-видео при 60 fps. Это шаг вперёд по сравнению с 32-Мп модулем, использовавшимся с линейки Xiaomi 13.





Основная камера устройства — 50-Мп сенсор формата 1/1.3 дюйма. В Pro-версии также появятся усовершенствованная цветокоррекция Leica и ToF-датчик для более точного портретного режима.

Смартфон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Дебют ожидается в конце сентября.

Vivo X300 Pro

Компания Vivo готовит X300 Pro с одной из самых мощных систем камер среди грядущих смартфонов. В арсенале устройства — 50-Мп основной сенсор Sony LYT-828, 50-Мп ультраширокий модуль и 200-Мп перископ-телефото с крупным датчиком 1/1.4 дюйма.

Основная камера будет поддерживать Hybrid Frame HDR и обеспечивать динамический диапазон свыше 100 дБ. В телефото-модуле появится новое просветляющее покрытие линз для снижения бликов. Также ожидаются высококачественные режимы in-sensor zoom на 35 и 50 мм.

X300 Pro станет первым смартфоном с чипсетом MediaTek Dimensity 9500. Презентация ожидается в октябре.

Итог

Камера остаётся главным полем битвы производителей смартфонов. Apple делает ставку на три 48-Мп сенсора и 8K-съёмку, Google усиливает макровозможности, Xiaomi обновляет фронталку, а Vivo идёт ва-банк с 200-Мп перископом. Конкуренция обещает вывести мобильную фотографию на новый уровень уже этой осенью.

Часто задаваемые вопросы о лучших смартфонах 2025 года

Когда выйдут iPhone 17 Pro и Pro Max?

Apple представит линейку iPhone 17 осенью 2025 года. Точная дата презентации пока не объявлена, но ожидается традиционно в сентябре.

Какая камера будет у iPhone 17 Pro Max?

Флагман получит три 48-Мп сенсора: основной, ультраширокий и Tetraprism-телефото. Также ожидается поддержка нативной 8K-видеосъёмки и механическая диафрагма.

Что нового в камерах Google Pixel 10 Pro?

Pixel 10 Pro и Pro XL сохранят прежние модули, но получат поддержку макросъёмки. Ультраширик сможет фокусироваться на 2 см, а телефото — на 10 см.

Чем отличается Google Pixel 10 Pro XL от обычного Pro?

Pro XL получит аккумулятор на 5200 мА·ч и зарядку 39 Вт, тогда как у Pro — батарея 4870 мА·ч и зарядка 29 Вт.

Какие улучшения в Xiaomi 16 Pro?

Главное новшество — фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом и поддержкой 4K/60fps. Также улучшено портретное фото благодаря ToF-датчику и оптимизации Leica.

Сколько мегапикселей у Vivo X300 Pro?

В смартфоне будет 200-Мп перископ-телефото, 50-Мп основной модуль Sony LYT-828 и 50-Мп ультраширик.

Когда выйдет Vivo X300 Pro?

Анонс ожидается в октябре 2025 года, смартфон станет первым с новым процессором MediaTek Dimensity 9500.