Вторая половина 2025 года обещает стать переломной для мобильной фотографии. Производители смартфонов готовят мощные новинки с упором на камеры — от Apple и Google до Xiaomi и Vivo. В ближайшие недели и месяцы ожидаются премьеры моделей, которые должны задать новые стандарты в мобильной съёмке.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Apple готовит самое значительное обновление фронтальной камеры за последние годы. Все модели iPhone 17 получат новый 24-Мп селфи-модуль, что вдвое больше разрешения по сравнению с серией iPhone 16. Это повысит чёткость снимков и упростит кадрирование.
Флагманский iPhone 17 Pro Max выделится сразу тремя 48-Мп камерами: широкоугольной, ультраширокоугольной и Tetraprism-телефото. Такой набор впервые появится в iPhone и может принести поддержку нативной 8K-видеозаписи. Также ожидается функция двойной видеосъёмки и механическая диафрагма на Pro-моделях для ручного контроля глубины резкости.
Pro Max получит улучшенный объектив с 8-кратным оптическим зумом вместо 5-кратного у iPhone 16 Pro Max. Как и раньше, только версии Pro будут оснащены отдельным телефото-модулем — стандартные iPhone 17 и 17 Air оптического зума не получат.
Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL
Google сохранит проверенную конфигурацию камер. Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL будут оснащены 50-Мп основным сенсором, 48-Мп ультрашироким и 48-Мп телефото-модулем с 5-кратным зумом. Фронтальная камера получит сенсор на 42 Мп.
Новшеством станет поддержка макросъёмки: ультраширик сможет фокусироваться на расстоянии до 2 см, а телефото — создавать яркие макроснимки с минимальной дистанцией около 10 см.
Pixel 10 Pro XL оснастят аккумулятором на 5200 мА·ч и быстрой зарядкой 39 Вт, а обычный Pro получит батарею на 4870 мА·ч и зарядку 29 Вт. Обе модели будут работать на новом процессоре Google Tensor G5 и Android 16.
Xiaomi 16 Pro
Флагман Xiaomi 16 Pro получит серьёзное обновление фронтальной камеры — 50-Мп сенсор с автофокусом, широким углом и поддержкой 4K-видео при 60 fps. Это шаг вперёд по сравнению с 32-Мп модулем, использовавшимся с линейки Xiaomi 13.
Основная камера устройства — 50-Мп сенсор формата 1/1.3 дюйма. В Pro-версии также появятся усовершенствованная цветокоррекция Leica и ToF-датчик для более точного портретного режима.
Смартфон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Дебют ожидается в конце сентября.
Vivo X300 Pro
Компания Vivo готовит X300 Pro с одной из самых мощных систем камер среди грядущих смартфонов. В арсенале устройства — 50-Мп основной сенсор Sony LYT-828, 50-Мп ультраширокий модуль и 200-Мп перископ-телефото с крупным датчиком 1/1.4 дюйма.
Основная камера будет поддерживать Hybrid Frame HDR и обеспечивать динамический диапазон свыше 100 дБ. В телефото-модуле появится новое просветляющее покрытие линз для снижения бликов. Также ожидаются высококачественные режимы in-sensor zoom на 35 и 50 мм.
X300 Pro станет первым смартфоном с чипсетом MediaTek Dimensity 9500. Презентация ожидается в октябре.
Итог
Камера остаётся главным полем битвы производителей смартфонов. Apple делает ставку на три 48-Мп сенсора и 8K-съёмку, Google усиливает макровозможности, Xiaomi обновляет фронталку, а Vivo идёт ва-банк с 200-Мп перископом. Конкуренция обещает вывести мобильную фотографию на новый уровень уже этой осенью.
Часто задаваемые вопросы о лучших смартфонах 2025 года
Когда выйдут iPhone 17 Pro и Pro Max?
Apple представит линейку iPhone 17 осенью 2025 года. Точная дата презентации пока не объявлена, но ожидается традиционно в сентябре.
Какая камера будет у iPhone 17 Pro Max?
Флагман получит три 48-Мп сенсора: основной, ультраширокий и Tetraprism-телефото. Также ожидается поддержка нативной 8K-видеосъёмки и механическая диафрагма.
Что нового в камерах Google Pixel 10 Pro?
Pixel 10 Pro и Pro XL сохранят прежние модули, но получат поддержку макросъёмки. Ультраширик сможет фокусироваться на 2 см, а телефото — на 10 см.
Чем отличается Google Pixel 10 Pro XL от обычного Pro?
Pro XL получит аккумулятор на 5200 мА·ч и зарядку 39 Вт, тогда как у Pro — батарея 4870 мА·ч и зарядка 29 Вт.
Какие улучшения в Xiaomi 16 Pro?
Главное новшество — фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом и поддержкой 4K/60fps. Также улучшено портретное фото благодаря ToF-датчику и оптимизации Leica.
Сколько мегапикселей у Vivo X300 Pro?
В смартфоне будет 200-Мп перископ-телефото, 50-Мп основной модуль Sony LYT-828 и 50-Мп ультраширик.
Когда выйдет Vivo X300 Pro?
Анонс ожидается в октябре 2025 года, смартфон станет первым с новым процессором MediaTek Dimensity 9500.