Следующее поколение Android-флагманов уже не за горами, и свежая утечка информации раскрыла названия некоторых устройств премиум-класса на базе Snapdragon 8 Elite 2. Похоже, что серия Xiaomi 16 может стать первой, в которой будут представлены новейшие разработки Qualcomm.

Xiaomi 16-й серии впервые получит Snapdragon 8 Elite 2. Новая информация поступила от известного инсайдера (через NotebookCheck), который поделился деталями на платформе Weibo. Согласно этим данным, Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Max могут стать первыми смартфонами с этим флагманским чипсетом для Android. Это неудивительно, учитывая тесные связи Xiaomi с Qualcomm — в прошлом флагманы компании первыми оснащались новейшими процессорами серии Snapdragon 8.





На рендерах видно, что дизайн устройства продолжит традицию премиальных моделей. Хорошим примером является линейка Xiaomi 15, которая дебютировала в октябре 2024 года с процессором Snapdragon 8 Elite. Также ходили слухи о совершенно новой модели — Xiaomi 16 Pro Max — с крупным аккумулятором емкостью 6300 мАч, беспроводной зарядкой и перископическим телеобъективом.