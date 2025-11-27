Первые сборки One UI 8.5 для Galaxy S25 появились на тестовом сервере Samsung, и утечки указывают на скорый старт публичной беты.

Согласно последним данным, публичная бета One UI 8.5 может открыться 8 декабря. На первом этапе программа будет доступна пользователям Galaxy S25 в США, Великобритании, Корее и Германии. Это совпадает с прошлогодним графиком: в 2023 году бета Android 15-основанной One UI 7 стартовала 5 декабря.

Предполагаемый график бета-версий

По данным источников, программа будет разв развёртываться поэтапно:

— около 22 декабря ожидается второй этап, который расширит тестирование на Индию и Польшу;

— около 5 января должен выйти третий бета-билд.

При этом утечка от @UniverseIce утверждает, что текущая сборка One UI 8.5 остаётся нестабильной и содержит мало новых функций, поэтому Samsung может перенести запуск на несколько недель.

One UI 8.5 будет разрабатываться по стабильной trunk-модели, аналогично подходу Google. Ожидается, что система будет основана на Android 16 QPR2, включая все нововведения, которые появятся в ОС к моменту релиза.





Какие устройства получат One UI 8.5 первыми

Публичная бета в любом случае начнётся с серии Galaxy S25. Флагманы 2025 года — Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 — присоединятся позже. Старшие модели прошлых лет смогут протестировать обновление только после запуска на новых устройствах.

Изменения, которые ожидаются в One UI 8.5

Утечки последних месяцев описывают ключевые обновления интерфейса. В одном из предварительных видео показаны переработанные приложения Phone, панель уведомлений и меню быстрых настроек.

Даже если бета для Galaxy S25 стартует в декабре, стабильная версия, по данным источников, выйдет только после релиза Galaxy S26 — его планируют сделать первым устройством, на котором One UI 8.5 будет предустановлена.