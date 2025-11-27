Большинство участников опроса заявили, что Samsung ограничивается незначительными ежегодными улучшениями без заметных инноваций.

По данным недавнего опроса, почти 85 процентов респондентов считают, что Samsung в последние годы делает лишь минимально необходимое для сохранения позиций на рынке и конкуренции с Apple. Ещё чуть более 10 процентов участников уверены, что компания делает достаточно, а менее пяти процентов затруднились с ответом.

Результаты опроса и реакция пользователей

По мнению большинства голосовавших, ежегодные флагманы Samsung мало отличаются друг от друга и не демонстрируют значимых изменений. На фоне таких оценок пользователи всё чаще выражают претензии к тому, что компания не предлагает новые функции, а некоторые возможности — например, связанные с S Pen — становятся поводом для дискуссий на онлайн-площадках.

Дополнительное недовольство вызывает удаление отдельных функций и повторяемость дизайна. На этом фоне контрастируют ожидания рынка после анонсов Apple, которые воспринимаются как более радикальные изменения продуктовой линейки.

Флагманские модели и реакции аудитории

Некоторые пользователи указывают на модели вроде Galaxy S25 Ultra, которые, по их мнению, стали «ещё одним» итеративным обновлением. При этом часть аудитории отмечает, что компания всё же прислушивается к пожеланиям покупателей в отдельных категориях. В качестве примера приводят складную модель Galaxy Z Fold 7, получившую положительные отзывы благодаря обновлениям конструкции и востребованности на рынке.





Также внимание привлекает готовящийся 2-нм процессор Exynos 2600, который, по ожиданиям пользователей, может стать шагом вперёд для следующего поколения Galaxy S26. Однако общий настрой респондентов сводится к тому, что Samsung необходимо более заметное развитие флагманских устройств.