Samsung представила обновлённую версию Bespoke AirDresser — бытового устройства, которое освежает одежду с помощью направленного воздуха и пара без использования химикатов. В анонсе, сделанном подразделением Samsung India, подчёркиваются улучшенные гигиенические режимы и более мягкое разглаживание — решение для занятых пользователей и деликатных тканей.

Новый AirDresser освежает вещи без полноценного цикла стирки. Система Dual AirWash подаёт направленные потоки воздуха с двух сторон, удаляя мелкую пыль и устраняя почти все повседневные запахи с ткани. Технология Dual JetSteam обрабатывает одежду горячим паром сразу с двух направлений, обеспечивая дезинфекцию и естественное уменьшение заломов.

Встроенные в комплект вешалки создают циркуляцию воздуха как снаружи, так и внутри одежды, что улучшает глубину очистки и разглаживание, при этом не подвергая ткань агрессивному нагреву или воздействию моющих средств. Для длинной одежды предусмотрен отдельный отсек — он подходит для пальто, халатов, длинных платьев и традиционных многослойных нарядов.

Устройство интегрируется с приложением SmartThings, предлагая рекомендации по уходу и напоминания о чистке фильтров и заполнении резервуаров. Особое внимание уделено бережному отношению к деликатным тканям, таким как шёлковые сари, шифон, кашемир, меринос и формальные пиджаки.