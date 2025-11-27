На Pixel 10 начали шире распространять режим экономии энергии Google Maps, который работает через Always-On Display и снижает расход батареи во время навигации.

Google расширяет доступность нового режима экономии энергии в Google Maps для пользователей Pixel 10. Функция была представлена в ноябрьском Feature Drop и использует AOD Min Mode, позволяя отображать навигацию прямо на Always-On Display при заметно меньшем энергопотреблении. Теперь, по данным Android Authority, режим получают всё больше владельцев Pixel 10.

Как работает новый режим экономии энергии

Режим экономии энергии запускает Google Maps в упрощённом виде на Always-On Display. Интерфейс навигации становится чёрно-белым, снижается яркость и частота обновления экрана, а обновления карты происходят реже.

Отображаются только ключевые указания по маршруту, что помогает уменьшить нагрузку на батарею в длительных поездках.

Проверить наличие функции можно в Google Maps через «Настройки» > «Навигация», где в разделе Driving options доступен переключатель Power saving mode. Если режим активирован для вашего аккаунта, появится карточка при запуске навигации.

Наряду с этим Google Maps получает интеграцию Gemini, что должно упростить работу с голосовыми командами.





Когда появится оценка экономии заряда

Google не приводит точных данных об экономии заряда, поэтому более широкий запуск позволит понять реальный эффект.

Функция доступна только в режиме вождения и пока не поддерживает пешеходную или велосипедную навигацию.

Сейчас новый режим работает эксклюзивно на моделях Pixel 10. Компания допускает, что позже он может появиться на Pixel 9, а затем и на других флагманских Android-устройствах.