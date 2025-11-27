Gemini заменяет Google Assistant на часах под управлением Wear OS 4 и выше, предлагая более умный и контекстный помощник для повседневных задач.

Google расширяет возможности своего ИИ-ассистента Gemini, который теперь работает не только на смартфонах, но и на смарт-часах. С начала года Gemini постепенно заменяет Google Assistant на устройствах с Wear OS 4 и новее, включая Pixel Watch 4, Galaxy Watch 8 и OnePlus Watch 3. Обновление делает часы более функциональными за счёт разговорного интерфейса, понимания контекста и глубокого доступа к сервисам Google.

Умнее привычных голосовых команд

Gemini на Wear OS — это не просто смена названия. Google переработала ассистента, чтобы он мог выполнять задачи, выходящие за рамки базовых команд. Вместо простых запросов вроде таймера или звонка можно попросить ассистента подытожить последнее письмо, создать плейлист для пробежки или запомнить место парковки.

Ассистент использует те же модели, что и на смартфонах, поэтому понимает уточняющие вопросы, корректно интерпретирует намерения и опирается на данные Gmail, Calendar и других сервисов.

Меньше действий — больше результата

Gemini сокращает количество шагов, необходимых для выполнения повседневных задач. Во время пробежки можно продиктовать сообщение, настроить напоминание или запросить маршрут. Вызов ассистента возможен по ключевой фразе, касанием иконки или удержанием боковой кнопки. На некоторых моделях работает жест Raise to Talk.

Благодаря этому часы перестают быть просто экраном уведомлений и становятся полноценным инструментом для быстрого взаимодействия без смартфона.

Интеграция с сервисами Google и приложениями часов

Ассистент получает доступ к данным аккаунта: электронным письмам, календарю, переписке и местам из сообщений. При обновлении до Wear OS 6 функции расширяются за счёт App Functions API, который позволяет Gemini взаимодействовать с фирменными приложениями разных брендов.

На устройствах Samsung это может улучшить работу с Samsung Health или календарём, а на Pixel — доступ к Recorder или погодным сервисам.





Полезные мелкие функции

Gemini способен запоминать короткие сведения — номер шкафчика, заказ в кафе или место оставленных вещей. Напоминания могут учитывать геолокацию: при выходе с работы ассистент напомнит о покупках.

Gemini также может запускать совместимые приложения для отслеживания сердечного ритма или тренировок и управлять устройствами Google Home — от света до сообщений по громкой связи.