По данным источника, знакомого с планами компании, Infinix готовит новый флагманский смартфон в сотрудничестве с итальянским дизайн-ателье Pininfarina.

Pininfarina — легендарная студия, известная своими культовыми автомобилями для Ferrari, Maserati, Alfa Romeo и других марок. Для компании это станет первой работой в сфере смартфонов, что делает проект особенно значимым.

Ожидается, что будущий флагман Infinix получит уникальные элементы дизайна, а также фирменные особенности пользовательского интерфейса, созданные Pininfarina. Подробности о сотрудничестве пока не раскрываются, однако официальный анонс запланирован на декабрь.

Это не первое дизайн-партнёрство Infinix: ранее бренд уже работал с командой BMW DesignWorks над моделями Note 30 VIP Racing Edition и линейкой Note 40 Racing Edition.