Косплей за последние годы превратился в часть игровой индустрии. Российские и зарубежные косплеерши участвуют в Comic Con, «Игромире», Anime Expo и других фестивалях, сотрудничают с Blizzard, CD Projekt RED, Riot Games, а их костюмы появляются в промо-материалах студий. Многие зарабатывают на Patreon и OnlyFans, выходят в TikTok и YouTube с миллионами просмотров. В подборке есть имена, которые стали символами сцены: Jessica Nigri с её вирусным «сексуальным Пикачу», Kristina Fink (Kalinka Fox) с образами Харли Квинн, Ирина Мейер с косплеем Панам Палмер, Жанна Рудакова, сделавшая из хобби бизнес. Ниже мы собрали самые интересные образы, которые определили косплей в этом году.

Другие части подборки смотрите здесь:





Жанна Рудакова (Jannet Incosplay)



Одна из первых, кто в России сделал из косплея бизнес: студия, продюсирование, аккуратный график релизов. В профиле — пометка «quality over quantity», и это честное кредо: меньше «проходняков», больше «капитанских» сетов. Её Вдову и Йен отмечали гики и СМИ.

Что посмотреть: Widowmaker (Overwatch), Йеннифэр и Лара Крофт.





Анна Шаховская (Anna Shakh / Shakhovskaya)

«Киберпанковая» муза — от Панам до Blue Moon. Профильные издания прямо подписывают полное имя и выделяют её попадание в характер через позу и мимику.

Что посмотреть: Панам с байком, Blue Moon — динамика и неон в точке.





Jessica Nigri

Фигура почти мифологическая для всей сцены: с 2009 года — от вирусного «Пикачу» до официальных кампаний и озвучки Cinder Fall в RWBY. Её биография и хронология детально описаны в Википедии.

SONY DSC

Что посмотреть: Juliet Starling (Lollipop Chainsaw), Assassin’s Creed, авторские твисты известных IP.





Вера Oichi Андреева

Яркий пример «мультиинструменталиста»: актриса театра/кино, певица, косплеерша и — важно — международный судья на конвентах. В открытых профилях прямо указано реальное имя и роли; анонсы и афиши подтверждают гастрольную активность.

Что посмотреть: Йеннифэр, LoL/Genshin — мощные, «сценические» версии.

Лада Lyumos

Дизайнер по образованию, поэтому у неё «сидит» всё: от корсетов до перчаток. Стримы/ответы на YouTube — редкий шанс увидеть цех: как собираются детали, что убирают ради удобства, чем жертвуют ради кадра.

Что посмотреть: Трисс, Йен, Люси (Cyberpunk: Edgerunners) — эстетика ведьмачьего мрачного барокко и неоновая меланхолия.

Продолжение следует…