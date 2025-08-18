Яркий косплей давно перестал быть просто хобби — это часть индустрии, которая делает героинь игр ещё привлекательнее. Девушки вкладывают в костюмы месяцы работы, создают образы с идеальной детализацией и выкладывают десятки фотосетов, от которых трудно отвести взгляд.

В 2025 году в центре внимания оказались самые разные косплеерши: от признанных звёзд, которые начали ещё в 2010-х, до новичков, ворвавшихся в топ благодаря Genshin Impact, Cyberpunk и Witcher. Их образы собирают миллионы просмотров, а фанаты спорят, кто достойнее носить звание «королевы косплея». Мы собрали для вас список лучших косплей-моделей 2025 года. Голосовать здесь нельзя, но выбрать фаворитку — обязательно.





Helly Valentine

Одна из самых узнаваемых косплей-артисток комьюнити. Живёт в Красноярске, работает на стыке игропрома и фэшн-глянца: плотный грим, акценты на фактурах, студийный свет. В шапках профилей мелькают оба псевдонима — Helly Valentine и Disharmonica; по открытым страницам видно, что она регулярно выкатывает сет за сетом и ведёт Patreon/мерчи.

Что посмотреть: ролевые версии героинь BioShock/LoL, «зимняя 2B» и Трисс — именно эти образы чаще всего становятся «вирусными».





Ирина Мейер

Настоящая легенда. Киану Ривз отметил её ещё несколько лет назад, и с тех пор Ирина только наращивает популярность. Когда говорят «эталонный сторителлинг в кадре», часто вспоминают её Панам — с байком, пылью, флером дорожного приключения. Ирина охотно показывает путь костюма в соцсетях и интервью, от эскиза до шутинга; публичные профили и записи с фестивалей это подтверждают.

Что посмотреть: Панам из Cyberpunk 2077 (несколько сетов, в том числе тизеры в X), фэнтези-подборки для конов.





Kalinka Fox (Кристина Финк)

Кристина Финк одинаково уверенно перевоплощается в нежных принцесс и безумных злодеек. Харли Квинн, Уэнсдей, Йеннифэр. Универсал с сильной актёрской манерой — от «жёстких» злодеек до мультяшной иронии. Реальное имя легко находится по открытым карточкам, а в соцсетях — живой портфель с коллабами и регулярными релизами.

Что посмотреть: Харли Квинн, Уэнсдей, Гермиона Грейнджер, героини One Piece — хороший срез её амплуа.





Илона Бугаева

Королева веснушек и королева перевоплощений. В 2025-м Илона снова доказала, что может удивить даже искушённых фанатов. Её Трисс Меригольд и героини аниме-серий стали настоящими вирусными хитами. Милое лицо, пышная грудь и идеальный мейкап — рецепт, который работает всегда. В ранних материалах её прямо называют «русским хамелеоном», а активные страницы подтверждают масштаб.

Что посмотреть: Трисс/Йен, персонажи анимации — от нежных до хищных

Влада Tniwe Луцак (Vlada Lutsak)

Высокая точность кроя и аккуратный «глянец» в финалке. По открытым профилям — фитнес-дисциплина и длинная линия героинь от Quiet до Соньи Блейд. Отдельные фан-сообщества и медиа подтверждают «канонность» посадки костюмов.

Что посмотреть: Quiet (MGS V), Zero Suit Samus, классическая Соня из MK.

Продолжение следует …