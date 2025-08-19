Автор:

Косплей давно перестал быть развлечением для узкого круга фанатов. Сегодня это — профессия, способ заработка и признанный элемент игровой культуры. На фестивалях вроде Comic Con и «Игромира» косплеерши собирают очереди из фотографов, а их аккаунты в Instagram* и TikTok набирают сотни тысяч подписчиков. Одни, как Jessica Nigri, стали настоящими звёздами мировой сцены, другие, как Irine Meier или Kalinka Fox, прославились за счёт образов из Cyberpunk и Ведьмака, третьи, как Вера Андреева (Oichi) или Жанна Рудакова, превратили косплей в бизнес и стабильный источник дохода. Это имена, за которыми стоит десятилетие работы, сотни костюмов и тысячи часов съёмок. Ниже мы собрали самые интересные образы, которые за последний год обсуждали в соцсетях и на фестивалях.

Содержание
1. Лера Himera (Valeria/Valery Himera)
2. Alin Ma (Xenon / CosMAKER)
3. Эрика Власова (иногда KAYA N / Coconut Kaya)
4. София KATSSBY Летяго (Sophie/Sofiya Letyago)
5. Alodia Gosiengfiao

Лера Himera (Valeria/Valery Himera)

valeriya himera v goryachem obraze princessy lei iz zvezdnyh vojn
kosplej luchshie obrazy lery himery 16631918012134563493
eabe71d5 3d90 4902 95db a2d84f93104a
50595e64 8c3c 473b 8aac caba75edb71a
SONY DSC
1663191218688221294

Актёрская подача + гибкий стиль: от комиксов до японских франшиз. По открытым карточкам и профилям проходит реальное имя «Valeria/Valery». В пабликах регулярно всплывают её Бейдоу, Роуг, Самус и др.

bfc30fefd95521c9f9a5932bc065459f
16631914891321845678
1663191516486661246
1663191386728534487
16631913661416473178
16631913401867677419

Что посмотреть: Rogue (X-Men), Samus, героини Capcom — «сочный» комикс-лайт.


Alin Ma (Xenon / CosMAKER)

alin ma women model cosplay office girl hd wallpaper preview
redheadman 27 078 7 g3o3otu1w transformed
redheadman 27 010 problembo com
redheadman 27 06 2 problembo com
nurse alin ma xenon cosplay kosplei cosplay girl
nastol.com .ua 562924

Визуальный перфекционист: блёстки, камни, чистые линии — и в то же время акробатика в позах. По открытому профилю — ник Xenon/Xenon_ne, активные дропы по Dehya, Wednesday, хоррор-линзам.

1
136133271 217088640057685 6830347200169854126 n
wallhaven 8ozje2
scale 1200 4
156252830116796503
alin ma model women a2 nier automata cosplay hd wallpaper preview

Что посмотреть: Bayonetta/Чунь-Ли, Dehya, Jane Doe — шоукейсы тела и ткани.


Эрика Власова (иногда KAYA N / Coconut Kaya)

jkmnk819xh9kyxgfcrrodsn ygglryrtcnnpgzzvsi s1yftjm5mwdrsdbcf3y734krqfsuyoqfmevkw8gtazwtt
tadddi0ur bmnkurf19dpxap9m2qhj9y esxczjvsbprvjj2og ji9bexov4dfitxqmxfoxtxlcj 5eti iglue0
ocwwktlgqtnhzr8qp7ol3gkin7usz8z jwgb elhlbgiwpuj7db adfpfkagt3kwepznbvjcxtvrdelq3dgdhzts
o78kil391nh91


Прямолинейная «эротика канона»: Ада Вонг без платья, Люси с нежным светом, манга-референсы. О ней регулярно пишут русскоязычные гик-СМИ; в телеграм- и ВК-сообществах часто разбирают её сетапы. 

crsxdladdktfav 1lbcf5dh8xnpwpgxc305fqzcicivrcx pc84h76jxnwnjysu9c8qffc4im he7nhtfosvhc3z
4 hwldokcam55cs31ydf1n5u8l1uawzluc8idhfj32afrhafjmzrp plclwzz la687vnhggasbzjcrmj0bmpbqc
m u2hp1drxqd ugmfbyurkz sbsoo4t3e3eqnum tum8pwoxwlzrm0icfzb mfgnphbnmmtildobsxkk5qbkqode
tnfrq muef19y7ajeuowxo9ufnehwsbe10bqoeq hr9fbjxnrxbrna6oy rrwi42flfskac9mmllvo5vnrtpwlxp
zw6oc krxz8on4tans ek89 dcs9vsphfb5p777o4ekxhaskx95vot s176pnuqxpi nevulo2kzvoshxwooddq
qqurvmahhfzxkpptyuuvh60
1655403224 3
6ba6ymywuj3b1

Что посмотреть: Ада Вонг, A2 (Nier: Automata), Люси — там ближе всего её баланс «фан-сервис vs. образ».


София KATSSBY Летяго (Sophie/Sofiya Letyago)

1564312487197239781
1564312559152639469
1671023224 1589709766131964073

София Летяго, выступающая под ником KATSSBY, одна из тех, кто превратил косплей в гламурное шоу. Её карьера началась ещё более десяти лет назад, и уже первые работы показали, что она делает ставку на стиль, фотосъёмку и постановку образа, а не только на пошив костюма.

x1536 y0 3
x1536 y0 2
x1536 y0
1736960549141459272

В её портфолио есть как киношные героини, так и персонажи из игр. Она примеряла образы Даенерис из «Игры престолов», Падме Амидалы из «Звёздных войн» и Матильды из «Леона». Среди игровых костюмов особенно выделяются Камми из Street Fighter, Nova из StarCraft II и Соня Блейд из Mortal Kombat. Последний особенно ценят фанаты за внимание к деталям и харизму.

1671023186 tlon56hfggmhsuz5 fcnhzmmqm oxitiffkc9yd9hfprgcx4ubw1vtsnqusedwhw02bzwrldohmuxoz5fjunv7ck 1

Что посмотреть: One Piece (Нико Робин), Queen of Pain, «тёмные» фэшн-косплеи.

Alodia Gosiengfiao

maxresdefault 18
dota2 alodiagosiengfiao windrangercosplay2 1024x576 1
maxresdefault 17
mikasa alodia2 2021 09 23 15 00 05
e6c3d3fc 2bba 44e1 9251 9a40c5924839 1504x1000

Alodia — «легенда», которая в косплее с 2006 года. Филиппинская модель, стример, певица, актриса — и одна из самых влиятельных косплеерш в Азии. У неё миллионы подписчиков, её лицо стало обложкой FHM, а её статус — постоянный гость крупных мероприятий и зарубежных СМИ.

1632811973268
59cc19de cf0d 4160 ab52
alodia gosiengfiao 2013 07 04 2 a

Она соосновала талант-агентство для геймеров и стримеров, и до сих пор активно участвует в косплей-сцене. В 2025 году её называли не просто артисткой, а медиалицом всей культуры — тот случай, когда косплей выходит за рамки хобби и становится бренд-двигателем.

Они делают игры сексуальнее: 15 лучших косплеерш 2025 года 18+. Часть 1

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.

