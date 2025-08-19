Косплей давно перестал быть развлечением для узкого круга фанатов. Сегодня это — профессия, способ заработка и признанный элемент игровой культуры. На фестивалях вроде Comic Con и «Игромира» косплеерши собирают очереди из фотографов, а их аккаунты в Instagram* и TikTok набирают сотни тысяч подписчиков. Одни, как Jessica Nigri, стали настоящими звёздами мировой сцены, другие, как Irine Meier или Kalinka Fox, прославились за счёт образов из Cyberpunk и Ведьмака, третьи, как Вера Андреева (Oichi) или Жанна Рудакова, превратили косплей в бизнес и стабильный источник дохода. Это имена, за которыми стоит десятилетие работы, сотни костюмов и тысячи часов съёмок. Ниже мы собрали самые интересные образы, которые за последний год обсуждали в соцсетях и на фестивалях.

Лера Himera (Valeria/Valery Himera)

Актёрская подача + гибкий стиль: от комиксов до японских франшиз. По открытым карточкам и профилям проходит реальное имя «Valeria/Valery». В пабликах регулярно всплывают её Бейдоу, Роуг, Самус и др.

Что посмотреть: Rogue (X-Men), Samus, героини Capcom — «сочный» комикс-лайт.





Alin Ma (Xenon / CosMAKER)

Визуальный перфекционист: блёстки, камни, чистые линии — и в то же время акробатика в позах. По открытому профилю — ник Xenon/Xenon_ne, активные дропы по Dehya, Wednesday, хоррор-линзам.

Что посмотреть: Bayonetta/Чунь-Ли, Dehya, Jane Doe — шоукейсы тела и ткани.





Эрика Власова (иногда KAYA N / Coconut Kaya)



Прямолинейная «эротика канона»: Ада Вонг без платья, Люси с нежным светом, манга-референсы. О ней регулярно пишут русскоязычные гик-СМИ; в телеграм- и ВК-сообществах часто разбирают её сетапы.

Что посмотреть: Ада Вонг, A2 (Nier: Automata), Люси — там ближе всего её баланс «фан-сервис vs. образ».





София KATSSBY Летяго (Sophie/Sofiya Letyago)

София Летяго, выступающая под ником KATSSBY, одна из тех, кто превратил косплей в гламурное шоу. Её карьера началась ещё более десяти лет назад, и уже первые работы показали, что она делает ставку на стиль, фотосъёмку и постановку образа, а не только на пошив костюма.

В её портфолио есть как киношные героини, так и персонажи из игр. Она примеряла образы Даенерис из «Игры престолов», Падме Амидалы из «Звёздных войн» и Матильды из «Леона». Среди игровых костюмов особенно выделяются Камми из Street Fighter, Nova из StarCraft II и Соня Блейд из Mortal Kombat. Последний особенно ценят фанаты за внимание к деталям и харизму.

Что посмотреть: One Piece (Нико Робин), Queen of Pain, «тёмные» фэшн-косплеи.

Alodia Gosiengfiao

Alodia — «легенда», которая в косплее с 2006 года. Филиппинская модель, стример, певица, актриса — и одна из самых влиятельных косплеерш в Азии. У неё миллионы подписчиков, её лицо стало обложкой FHM, а её статус — постоянный гость крупных мероприятий и зарубежных СМИ.

Она соосновала талант-агентство для геймеров и стримеров, и до сих пор активно участвует в косплей-сцене. В 2025 году её называли не просто артисткой, а медиалицом всей культуры — тот случай, когда косплей выходит за рамки хобби и становится бренд-двигателем.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.