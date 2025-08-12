Илон Маск заявил, что его компания xAI «немедленно предпримет юридические действия» против Apple, обвинив её в предвзятости в пользу OpenAI и ChatGPT. По его словам, в App Store никогда не продвигают Grok или соцсеть X, тогда как ChatGPT интегрирован в iOS и получает широкое внимание со стороны Apple.

Претензии Маска и позиция Apple

X занимает первое место среди бесплатных новостных приложений App Store и 38-е в общем рейтинге. Grok находится на шестой позиции в списке бесплатных приложений. Однако для Маска этого недостаточно: он утверждает, что Apple намеренно не позволяет его сервисам достигать первых мест, игнорируя их в разделе «Must Have».

Миллиардер также заявил, что пользователи должны иметь возможность выбирать, какое ИИ-приложение использовать — Grok или ChatGPT. Неясно, связано ли отсутствие Grok в интеграциях с тем, что Apple не контактировала с xAI, или же xAI не согласна с жёсткими требованиями Apple к конфиденциальности.

AppleInsider направил запрос компании Apple за комментарием.

Успех X и Grok не гарантирует продвижение

Несмотря на критику, оба сервиса Маска имеют высокие позиции в рейтингах. X, ранее известная как Twitter, сохраняет преданную аудиторию, в том числе знаменитостей и спортсменов. При этом выбор категории «Новости» вызывает вопросы: соцсеть часто уступает по качеству новостного контента профильным медиа и, по данным исследований, потеряла значительную часть активных пользователей после покупки Маском.

Grok остаётся популярным ИИ-сервисом, занимая шестое место в общем рейтинге App Store и второе в категории «Продуктивность» после ChatGPT, несмотря на скандалы вокруг контента.





Как работает продвижение в App Store

Рейтинги приложений в App Store формируются автоматически и не зависят от редакторов Apple. Однако компания вручную формирует подборки «Must-Have Apps» и «Essential Social Apps», куда X и Grok не включены. Там представлены TikTok, Tinder, Duolingo, YouTube, Mastodon, Bluesky, Signal, Pinterest и Snapchat, а также виджет ChatGPT на главной странице.

Давнее противостояние Маска и Apple

Это не первый конфликт Маска с Apple. Ранее он критиковал компанию за сотрудничество с OpenAI, отказ от использования спутникового сервиса Starlink, временное прекращение рекламы на X и комиссию 30 % в App Store.

Apple, в свою очередь, не обязана продвигать конкретные приложения. Эксперты отмечают, что репутационные риски, связанные с X и Grok, могут быть причиной их отсутствия в витринах App Store.