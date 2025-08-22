Серия Honor Magic8 стала предметом множества утечек, и теперь появились намёки на возможные сроки её выхода.

Инсайдер Fixed Focus Digital на Weibo утверждает, что флагманская серия Honor Magic8 будет представлена в середине октября. Это произойдет раньше, чем запуск линейки Magic7, которую анонсировали в конце октября, а в продажу она поступила в начале ноября 2024 года.





Согласно предыдущим слухам, серия Magic8 может включать до четырёх моделей: стандартную Magic8, Magic8 Pro, Magic8 Mini и Magic8 Ultra. Ожидается, что Mini и Ultra будут представлены в начале 2026 года.

Смартфоны серии Honor Magic8, по слухам, будут доступны в четырёх цветах. Все модели могут получить поддержку беспроводной зарядки, перископическую камеру и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Также Honor, как сообщается, оснастит устройства аккумуляторами большой ёмкости.





Модель Honor Magic8 Mini, в свою очередь, ожидается с чипсетом MediaTek Dimensity 9500, 6,3-дюймовым дисплеем и тонким корпусом.