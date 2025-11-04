Xiaomi продолжает расширять линейку умных бытовых устройств в Китае, выпустив новое поколение газового водонагревателя, сочетающее тихую работу, мгновенный нагрев воды и интеграцию с экосистемой HyperOS. Новинка стала более компактной и точной по сравнению с предыдущей моделью, сохранив при этом мощность и эффективность.

Компания представила Mijia Smart Gas Water Heater 2 Silent Zero Cold Water 16L Edition — преемника модели Mijia Gas Water Heater S1. Основное внимание в новом устройстве уделено снижению шума и повышению стабильности температуры.

Как следует из названия, ключевая особенность модели — бесшумная работа. Водонагреватель оснащен девятиуровневой системой шумоподавления и сертифицирован по стандарту CHCT уровня 1 по акустическому качеству, что гарантирует значительно более тихую работу по сравнению с обычными газовыми системами. При этом производительность не пострадала: устройство обеспечивает мгновенную подачу горячей воды и поддерживает стабильную температуру с отклонением не более 0,3°C благодаря системе двойного водяного сервоуправления.

Пользователь может выбрать один из четырех режимов работы: по времени, по контролю воды, ручной или подключенный. Последний раскрывает преимущества экосистемы Xiaomi — водонагреватель поддерживает технологию HyperOS Connect и может взаимодействовать с другими умными устройствами компании. Например, система может автоматически включать подачу горячей воды при разблокировке умного замка Xiaomi или позволять управлять температурой через приложение Xiaomi Home.

Еще одно преимущество новинки — компактность. При размерах 520 × 360 × 172 мм новая модель на 21% меньше предыдущей, что делает ее удобной для установки даже в ограниченном пространстве современных квартир.





Mijia Smart Gas Water Heater 2 Silent Zero Cold Water 16L Edition уже доступен для покупки в Китае по цене 2 299 юаней (около 320 долларов).