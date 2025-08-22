Apple рискует отстать в гонке интеллектуальных помощников, пока конкуренты активно развивают собственные ИИ-технологии. По данным инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, компания рассматривает беспрецедентный шаг — интеграцию сторонних решений для модернизации Siri вместо самостоятельной разработки.

В фокусе переговоров оказались ведущие игроки рынка: Google, OpenAI и Anthropic. Наиболее неожиданной выглядит потенциальное партнерство с Google — основным конкурентом в сегменте мобильных устройств. По данным источников, Google уже приступила к адаптации своей ИИ-модели для возможного размещения на серверах Apple.





Решение о выборе технологического партнера не будет принято в ближайшие недели. Этот выбор определит будущее Siri и станет стратегически важным для Apple в условиях растущего давления со стороны пользователей и инвесторов, ожидающих качественного скачка в возможностях голосового помощника.