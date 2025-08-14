Компания Starlink объявила о значительном снижении стоимости оборудования для новых пользователей: стандартный комплект теперь стоит $175 вместо прежних $349. Акция действует по всей Америке и доступна вне зависимости от региона проживания, в отличие от прошлых предложений, которые были ограничены зонами с меньшей загрузкой сети.

Условия акции и тарифы

Помимо снижения цены на оборудование, Starlink в последнее время предлагает и рекордно низкие ежемесячные тарифы. Тем не менее стандартная абонентская плата в $120 остаётся выше среднего показателя по США — $78. Компания не уточняет, как долго продлится текущая акция, но предыдущие скидки действовали несколько месяцев.





Кому подходит Starlink

Сервис Starlink стал важным решением для жителей сельских районов, где нет доступа к кабельному или оптоволоконному интернету. Однако эксперты рекомендуют рассматривать его скорее как запасной вариант.

По данным Ookla, медианная скорость Starlink составляет 105 Мбит/с на загрузку и 15 Мбит/с на отдачу. Это достаточно для большинства домашних нужд, но всё же ниже минимального стандарта, установленного Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Исследование Пенсильванского университета показало, что оптимальная нагрузка для сети — не более 6,66 домохозяйств на квадратную милю. При большем числе пользователей производительность может падать.

Альтернатива — кабель и оптика

Эксперты отмечают, что при наличии кабельного или оптоволоконного подключения стоит отдавать предпочтение именно этим вариантам: они, как правило, дешевле и обеспечивают более высокую скорость, чем спутниковый интернет.



