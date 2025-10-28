Компания xAI представила версию Grokipedia v0.1 — онлайн-энциклопедию с 885 000 статей, помеченных как «проверено Grok», после короткого сбоя при запуске.

Elon Musk и его компания xAI запустили Grokipedia — новую энциклопедию, созданную искусственным интеллектом и позиционируемую как альтернатива Википедии. Сервис стартовал в версии Grokipedia v0.1, с минималистичным дизайном и поисковой моделью взаимодействия.

После открытия сайт ненадолго перестал отвечать из-за наплыва пользователей, но вскоре восстановил работу. На момент запуска в Grokipedia было около 885 000 статей — значительно меньше, чем в Википедии, однако масштаб проекта показывает амбиции xAI.

Многие материалы основаны на контенте Википедии и содержат пометку Creative Commons, подтверждающую использование открытых данных с редакционной адаптацией. Тематика и формулировки во многих случаях отражают мировоззрение Илона Маска, что придаёт проекту собственный идеологический акцент.

По словам Маска, Grokipedia призвана стать ответом на «предвзятость традиционных платформ». Он анонсировал запуск кратко: «Grokipedia.com version 0.1 is live». Проверку фактов в системе выполняет языковая модель Grok от xAI — каждая статья снабжена отметкой «verified by Grok». Пользователи не могут редактировать тексты напрямую, но могут отправлять предложения по исправлениям.





Фонд Wikimedia подчеркнул, что сила Википедии — в коллективном знании и проверке через человеческий консенсус. Некоторые аналитики уже отметили выборочную подачу данных по чувствительным темам.

Запуск Grokipedia дополняет экосистему проектов Маска, включающую социальную платформу X и чат-бот Grok. Вместе они формируют медиатехнологическую инфраструктуру, через которую предприниматель стремится контролировать уровень доступа к информации и её интерпретации в реальном времени.