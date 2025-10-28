screenshot 2025 10 27 at 5.35.43 pm 1.png
После запуска Grokipedia пользователи обнаружили, что многие статьи почти дословно совпадают с материалами Википедии.

Компания xAI вывела в онлайн Grokipedia — собственную энциклопедию, созданную при помощи ИИ. Сервис стартовал в версии v0.1 и поначалу выглядел как упрощённая копия Википедии: главная страница с крупной строкой поиска и стандартными заголовками, подзаголовками и ссылками на источники. Посмотреть на Grokipedia можно здесь.

Содержание
1. Дизайн и функциональность
2. Копии страниц Википедии
3. Различия в трактовках
4. Масштаб и версия

Дизайн и функциональность

Интерфейс Grokipedia пока предельно минималистичен. Иллюстраций на страницах нет. Пользователи отметили, что кнопка «Edit» появляется не везде и не позволяет вносить собственные изменения — только просматривать уже внесённые кем-то правки без указания авторов.

Каждая статья снабжена подписью «проверено Grok», где указана дата «проверки фактов». Эта функция вызывает споры: большие языковые модели часто создают недостоверные сведения, и обещанная «верификация» не гарантирует точности.

Копии страниц Википедии

Несмотря на заявления Илона Маска, что Grokipedia станет «существенным улучшением» Википедии, часть статей буквально воспроизводит оригинальные тексты. Внизу страницы о MacBook Air размещено уведомление: «Содержимое адаптировано из Википедии, лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0». Такие же подписи нашли в материалах о PlayStation 5 и Lincoln Mark VIII — тексты совпадают с вики-оригиналами почти слово в слово.


Представитель Фонда Викимедиа Лорен Дикинсон отметила, что «даже Grokipedia нуждается в Википедии, чтобы существовать». В организации напомнили: сила Википедии — в прозрачной модерации и коллективной работе добровольцев, а её контент остаётся свободным именно благодаря некоммерческому статусу.

Различия в трактовках

Не все статьи Grokipedia копируют Википедию дословно. На некоторых темах, вроде изменения климата, различия принципиальны. Если Википедия подчёркивает почти единодушный научный консенсус о роли человека в потеплении, то в Grokipedia говорится, что «утверждения о единогласии преувеличивают согласие учёных», а также что медиа и экологические организации «усиливают тревожность и формируют дискуссию без достаточного опоры на данные».

Масштаб и версия

По счётчику на главной странице Grokipedia насчитывает свыше 885 000 статей — против семи миллионов в английской Википедии. На сайте указана версия v0.1, что подчёркивает ранний этап разработки. Маск обещал «исправить» заимствования до конца года.

