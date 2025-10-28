Компания XMG представила Fusion 15 — ноутбук, ориентированный на геймеров. Главные достоинства новой модели — высокопроизводительные компоненты Intel и NVIDIA, большой запас оперативной памяти и дисплей, оптимизированный для киберспорта.

Ноутбук оснащен 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 300 Гц. Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства sRGB и обладает максимальной яркостью 500 нит.

Вычислительная мощность обеспечивается 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255H в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 (два слота SO-DIMM с возможностью расширения до 128 ГБ). Для хранения данных предусмотрен накопитель объемом 1 ТБ, а также дополнительный слот M.2/PCIe 4.0.

В зависимости от конфигурации, ноутбук комплектуется видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070, с возможностью отключения интегрированной графики для уменьшения задержек. Аккумулятор емкостью 99,8 Втч обеспечивает, по заявлению производителя, до 10 часов воспроизведения онлайн-видео.

Система охлаждения, состоящая из двух вентиляторов, радиатора с медными ребрами и термопасты Honeywell PTM7958 с фазовым переходом, настраивается через фирменное приложение. Доступна регулировка лимитов мощности GPU (50-115 Вт) и CPU (10-90 Вт).





Среди прочих особенностей — клавиатура с RGB-подсветкой (N-Key Rollover) и Full HD веб-камера со шторкой приватности. Габариты корпуса составляют 342x236x22 мм, а вес равен 1,95 кг.

Интерфейсы представлены разъемами HDMI 2.1 и 2.0, mini-DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 Gen 2, тремя USB-A, Ethernet, разъемом для наушников и слотом для SD-карт. Также имеется модуль Wi-Fi 7.

Цена XMG Fusion 15 на европейском рынке начинается от 1 549 евро (142 500 руб.) за версию с RTX 5050, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.