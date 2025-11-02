Компания Lenovo представила в Китае умные очки AI Glasses V1 по цене 3 999 юаней (около 562 долларов). Продажи начнутся 9 ноября на платформе JD.com. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужны интеллектуальные функции в лёгком и удобном форм-факторе.

Lenovo AI Glasses V1 весят всего 38 грамм и оснащены световодным дисплеем на основе смолы с дифракцией света, обеспечивающим пиковую яркость до 2 000 нит. Толщина линз составляет 1,8 мм, а зона видимости — 15×11 мм, что помогает сохранять чёткое изображение даже при небольшом движении головы. По заявлению производителя, конструкция снижает давление на нос и уши, позволяя носить очки длительное время без дискомфорта.

Устройство оборудовано двумя микрофонами и двумя динамиками, обеспечивающими стереозвук и возможность совершения звонков без помощи рук. В очки интегрирован интеллектуальный голосовой ассистент Tianxi, поддерживающий голосовое управление, запросы информации и функцию синхронного перевода. Перевод отображается прямо в поле зрения пользователя и работает как визуальный интерпретатор, обеспечивая двустороннее голосовое и текстовое общение.

Для создателей контента и ораторов предусмотрен специальный телесуфлёр-режим. При использовании фирменного «умного кольца» Lenovo можно прокручивать текст сценариев или управлять слайдами, не отводя взгляд от аудитории.

На дужках устройства размещена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять звонками, сообщениями и отображаемым контентом. Очки также оснащены системой AI-навигации, предоставляющей визуальные и звуковые подсказки в реальном времени. В данный момент эта функция работает только с Android-смартфонами. Поддерживаются как монокулярный, так и бинокулярный режимы отображения.





Автономность устройства составляет до 4 часов в режиме телесуфлёра, 8-10 часов в режиме перевода и около 2,6 часа при максимальной яркости и громкости. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая полностью зарядить очки примерно за 40 минут. В режиме ожидания они способны проработать до 250 часов. Для подключения используется Bluetooth 5.4.