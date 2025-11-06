Компания AOC представила новый премиальный игровой монитор AGON Pro Q27G20SM. Дата выхода и стоимость новинки пока не раскрыты.

Монитор оснащён 27-дюймовым дисплеем Fast IPS с разрешением QHD (2560×1440 пикселей) и частотой обновления 320 Гц. Он использует полноразрядную подсветку Mini LED с 1 152 зонами локального затемнения, что обеспечивает точное управление яркостью.

Яркость экрана составляет 600 нит в стандартном режиме SDR, 700 нит в HDR и достигает пика в 1 200 нит. Устройство получило сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Монитор поддерживает технологии Adaptive-Sync и AMD FreeSync, снижая разрывы и подёргивания изображения в играх.

Панель имеет соотношение сторон 16:9, углы обзора 178° и время отклика 0,3 мс (MPRT) / 1 мс (GtG), что делает её подходящей для соревновательного гейминга. Экран покрывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, а также 100% sRGB благодаря технологии Quantum Dot. Заводская калибровка обеспечивает точность ΔE<1, а шестикоординатная система настройки цвета позволяет профессионально откорректировать изображение.

Из интерфейсов доступны два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм. Дизайн монитора выполнен в чёрно-красных тонах с ультратонкими рамками (2 мм) и внутренней чёрной окантовкой 5,9 мм. Подставка поддерживает регулировку по высоте, наклону, повороту и вращению, а также оснащена системой быстрого съёма для крепления VESA.





Для геймеров предусмотрен ряд фирменных функций: динамические перекрестия прицела, «режим снайпера», управление тёмными участками, снижение размытия движения и настройка цветовых профилей для игр. Монитор поддерживает режимы «картинка в картинке» (PIP) и «картинка рядом с картинкой» (PBP), а также оснащён технологиями защиты зрения — Flicker-Free и Low Blue Light. Управлять настройками можно через фирменное ПО AOC G-Menu.