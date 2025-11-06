Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила, что готова провести второй запуск своей сверхтяжёлой ракеты New Glenn. Попытка состоится уже в воскресенье, 9 ноября, с площадки Launch Complex 36 на мысе Канаверал, штат Флорида.

Первый запуск New Glenn состоялся в январе этого года и был в целом успешным. Вторая ступень ракеты успешно вышла на орбиту, однако первая ступень взорвалась при возвращении на Землю, до того как Blue Origin успела попытаться посадить её на автономную морскую платформу.

Ранее компания заявляла, что повторный запуск планируется на «конец весны», однако график неоднократно переносился. На этот раз Blue Origin проявляет особую осторожность, поскольку ракета будет нести коммерческий груз. Основной полезной нагрузкой станут два космических аппарата NASA — миссия ESCAPADE, направляющаяся к Марсу. Также на борту будет технологический демонстратор компании Viasat.