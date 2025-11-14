Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, успешно посадила первую ступень своей ракеты New Glenn на беспилотный корабль в Атлантическом океане всего со второй попытки, став второй компанией после SpaceX Илона Маска, совершившей такой подвиг.

Это важное достижение открывает возможности для использования новой ракетной системы в перевозке более крупных грузов в космос, на Луну и Марс.

Однако запуск в этот четверг был не только попыткой посадки: разгонный блок ракеты New Glenn перевозил первую коммерческую полезную нагрузку компании — два космических аппарата для NASA, которые планируют отправить на Марс для исследования атмосферы планеты. Ожидается, что эти аппараты будут выведены на орбиту позже в тот же день.

Первый запуск ракеты New Glenn состоялся в январе, однако на следующем этапе компания столкнулась с рядом задержек, связанных с доставкой второй ракетной ступени на стартовую площадку.

В конце концов, ракета стартовала со стартового комплекса 36 на мысе Канаверал, во Флориде, около 15:55 по восточному времени. Через примерно четыре минуты после запуска вторая ступень отделилась и продолжила полёт в космос, тогда как первая ступень начала возвращение к Земле. Примерно через десять минут после старта 58-метровая первая ступень успешно приземлилась на платформу.





Это был не первый запуск New Glenn: в январе ракету пытались запустить впервые, однако в процессе посадки ускоритель взорвался до успешного приземления на беспилотный корабль.