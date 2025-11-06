Canon представила новую полнокадровую гибридную камеру среднего класса — EOS R6 III. Модель стала серьёзным обновлением по сравнению с EOS R6 II, получив более высокое разрешение, улучшенные скоростные характеристики и продвинутые возможности видеосъёмки. Однако устройство остаётся без стекового сенсора, что отличает его от некоторых конкурентов.

EOS R6 III оснащена новым 32,5-мегапиксельным сенсором, что значительно повышает детализацию снимков по сравнению с 24 МП в предыдущей версии. Камера поддерживает серийную съёмку со скоростью до 40 кадров в секунду с электронным затвором или 12 кадров в секунду с механическим. Кроме того, реализована функция предварительной съёмки — камера фиксирует 20 кадров (примерно полсекунды) до нажатия спуска, что полезно при съёмке спорта или дикой природы.

Автофокус основан на системе Dual Pixel AF с последними алгоритмами искусственного интеллекта. EOS R6 III уверенно работает при слабом освещении (до -6 EV) и поддерживает отслеживание людей, животных и транспортных средств, автоматически определяя тип объекта. Также камера получила функцию «Register People Priority» из R5 II, позволяющую приоритезировать ранее запомненные лица.

Основное улучшение коснулось видео. Благодаря сенсору повышенного разрешения камера способна записывать 7K RAW Light-видео с частотой 60 кадров в секунду, 7K 30 fps в формате open gate и 4K до 120 fps. Поддерживаются профили Canon C-Log2 и C-Log3, а также множество форматов, включая HEVC S, AVC-S и RAW. Все функции автофокуса при этом сохраняются, что делает R6 III мощным инструментом для видеографов.

Внешне камера сохранила привычный для Canon дизайн с двумя верхними дисками управления, джойстиком и поворотным экраном. Последний можно развернуть для влогов, однако его конструкция может частично перекрывать разъёмы микрофона и наушников. Видоискатель имеет разрешение 3,69 млн точек. Среди важных обновлений — добавление слота CFexpress для записи RAW-видео и увеличения скорости серийной съёмки, а также слот SD UHS-II.





Встроенная стабилизация изображения улучшена с 8 до 8,5 ступеней. Камера оснащена портами USB-C, HDMI, а также разъёмами для микрофона и наушников. Аккумулятор обеспечивает до 390 снимков по стандарту CIPA.

Одновременно с камерой Canon представила объектив RF 45 мм f/1.2 STM — компактный и лёгкий (всего 346 г), но очень светосильный. Он стоит всего $470, что делает его одним из самых доступных объективов f/1.2 на рынке.

Canon EOS R6 III поступит в продажу в конце месяца по цене $2,799 за корпус или $4,049 в комплекте с объективом RF 24-105 мм f/4 L IS USM. Среди конкурентов — Nikon Z6 III ($2,500), Panasonic S1 II ($3,200) и Sony A7 IV, но последняя не поддерживает RAW-видео, в отличие от новинки Canon.