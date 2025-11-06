Motorola выпустила новые беспроводные наушники Moto Buds Bass на глобальный рынок. Новинка сочетает длительное время автономной работы, поддержку активного шумоподавления и качественное звучание по доступной цене.

Изначально Moto Buds Bass были представлены в Индии в августе 2025 года, а теперь стали доступны и в других странах. Наушники выполнены в форм-факторе с силиконовыми насадками и ножкой, обеспечивая плотную посадку и комфорт при ношении.

Внутри установлены 12,4-миллиметровые динамические драйверы с поддержкой Hi-Res Audio, обеспечивающие 24-битную глубину звука и частоту дискретизации 96 кГц. Система активного шумоподавления (ANC) снижает уровень внешних шумов до 50 дБ благодаря трём встроенным микрофонам. Через фирменное приложение Moto Buds пользователи могут настраивать режимы ANC под свои предпочтения.

Время автономной работы составляет до 9 часов от самих наушников и до 43 часов с учётом кейса. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает до 2 часов прослушивания.

Среди других особенностей — поддержка Bluetooth 5.3, аудиокодека LDAC, технология Google Fast Pair для быстрого подключения, настраиваемое сенсорное управление, защита от брызг и система ENC для улучшения качества голосовых вызовов.





Moto Buds Bass уже доступны в Великобритании и Европе в трёх цветах: Pantone Dark Shadow, Posy Green и Pantone Blue Jewel. В Великобритании цена составляет £49.99, а в странах Европы, включая Германию и Италию, — €59.99.