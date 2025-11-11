Компания Xiaomi, судя по свежим данным сертификации, готовит к выпуску новые флагманские наушники под названием Xiaomi Buds 6. Судя по всему, их глобальный дебют уже не за горами.

Новая модель Xiaomi Buds 6 TWS была замечена в базе данных TDRA под номером M2540E1. Хотя документ не раскрывает подробные характеристики, дизайн или цену устройства, он подтверждает, что это Bluetooth-наушники, а значит, их официальный анонс состоится совсем скоро.

Как следует из названия, Buds 6 станут преемниками серии Buds 5. Напомним, базовая версия Buds 5 вышла в сентябре 2024 года, а улучшенная Buds 5 Pro — в феврале 2025 года. Ожидается, что новинка унаследует и доработает ключевые функции старших моделей: активное шумоподавление (ANC), поддержку пространственного звука (Spatial Audio), кодеки aptX Lossless, а также другие аудиотехнологии высокого класса.

Для справки, Buds 5 имели полувставную конструкцию, а Buds 5 Pro — силиконовые насадки, обеспечивающие лучшую пассивную шумоизоляцию. Обе модели отличались компактными «ножками», и с большой вероятностью Buds 6 сохранят этот фирменный дизайн.

Среди других функций прошлых поколений — поддержка Dolby Atmos при подключении к смартфонам Xiaomi, система шумоподавления при звонках с поддержкой ИИ (AI ENC), звуковая настройка от Harman и защита от влаги и пыли по стандарту IP54.





Пока подробностей немного, но всё указывает на то, что Xiaomi Buds 6 станут новым флагманом среди TWS-наушников бренда, предлагая топовое качество звука, улучшенное шумоподавление и премиальные технологии в знакомом дизайне.