Около недели назад появились слухи о том, что iOS 27, которую представят в июне 2026 года и выпустят в сентябре, принесет с собой крупные обновления, связанные с искусственным интеллектом. Тогда подробностей не было, но теперь появилась новая информация от Марка Гурмана из Bloomberg, который обычно хорошо осведомлен о планах Apple.

По его данным, Apple Intelligence получит функцию ИИ-поиска в интернете, встроенную прямо в систему. Это позволит пользователям находить информацию без необходимости открывать браузер.

Кроме того, Siri ждет визуальное обновление. Ассистент должен стать умнее уже в версии iOS 26.4, которая выйдет весной 2026 года, но обновленный интерфейс появится только в iOS 27.

Также Apple готовит нового ИИ-помощника, который будет помогать пользователям следить за своим здоровьем. Он станет частью подписочного сервиса Health+. Если проект окажется успешным, Apple может стать одной из первых крупных технологических компаний, добившихся успеха в области ИИ-чатботов для здоровья.