По данным инсайдера Digital Chat Station, технология LOFIC скоро получит широкое распространение, поскольку производители смартфонов и сенсоров готовятся к серьёзной конкуренции.

Одним из первых результатов станет сотрудничество между компаниями OmniVision и vivo, однако конкретные модели пока не называются. При этом и другие производители сенсоров уже работают над своими версиями LOFIC.

LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) — это технология, в основе которой лежит конденсатор, принимающий избыточный заряд, выходящий за пределы ёмкости фотодиода. Такой подход позволяет реализовать однокадровый HDR и более длинные выдержки при съёмке.

Первым коммерческим примером стал сенсор OmniVision OV50K, использованный в Honor Magic6 Ultimate. Однако эта модель была скорее экспериментальной. Теперь же речь идёт о массовом внедрении. Недавно OmniVision представила новый датчик OV50X — это 1-дюймовый сенсор, поддерживающий 8K HDR-видео.

Sony планирует выпустить свой LOFIC-сенсор размером 1/1.3 дюйма к концу 2026 года — вероятно, речь идёт о модели LYT-838. Samsung также готовит 200-мегапиксельный сенсор с LOFIC под названием ISOCELL HPA (размер 1/1.1 дюйма), который ожидается в конце 2026 или начале 2027 года. Apple, в свою очередь, разрабатывает собственный LOFIC-сенсор на 100 МП, его дебют может состояться в 2027 или 2028 году.





Интересно, что LOFIC-сенсоры находят применение не только в смартфонах, но и в автомобильной технике. Возможность более длинной экспозиции помогает избавиться от мерцания LED-огней — а ведь светодиоды сегодня повсюду, от фар машин до дорожных указателей.