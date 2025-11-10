Компания Capcom объявила, что её новый мобильный спин-офф Resident Evil: Survival Unit станет доступен 18 ноября. Игра выйдет более чем в 150 странах мира и будет доступна для загрузки на устройствах iOS и Android. Проект распространяется бесплатно, однако в нём будут внутриигровые покупки.

Resident Evil: Survival Unit представляет собой стратегию с элементами строительства базы и сражениями в реальном времени против существ, вдохновлённых вселенной Resident Evil.

Одной из ключевых особенностей игры станет возможность играть за знаменитых персонажей серии — Леона Кеннеди, Джилл Валентайн и Клэр Редфилд. Их совместное появление объясняется сюжетной завязкой: действие разворачивается в параллельной вселенной, что открывает путь для появления других знакомых героев, о которых разработчики пока не рассказали.

Над проектом совместно работают студии Joycity, известная по 3on3 FreeStyle Rebound, и Aniplex, создавшая Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles 2. Обе компании сотрудничают с Capcom в тесном партнерстве.

Релиз Resident Evil: Survival Unit призван скрасить ожидание выхода следующей основной части серии — Resident Evil: Requiem (Resident Evil 9), премьера которой запланирована на 26 февраля 2026 года.



