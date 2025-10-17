Бургеры по мотивам Рю, Кена и Чун-Ли появятся 22 октября.

McDonald’s Japan и Capcom объединились, чтобы выпустить линейку бургеров Street Burgers, вдохновлённых героями Street Fighter 6. Промоакция стартует 22 октября, и в меню появятся три новых сэндвича — по одному в честь Рю, Кена и Чун-Ли.

Что в меню Street Burgers

Бургер Рю включает котлету с яйцом, терияки-соусом и обжаренным чесночным майонезом. Вариант Чун-Ли— это фритюрованная курица с кисло-сладким майонезом, а бургер Кена представляет собой тройной чизбургер Torichi — по задумке дизайнеров, расплавленный сыр символизирует золотистые волосы бойца.

Ryu vs. Gouki Nalds

Chun-Li vs. Smile Guile

Ken vs. Vega Smile (aka M. Bison Burger)

Помимо бургеров, в меню появятся напитки McFizz и McFloat на основе газированного яблочного сока, особая приправа для картофеля фри и Double Cheese Sausage McMuffin.

Спецконтент и оформление в стиле Street Fighter

Кампания сопровождается серией анимационных роликов в духе Super Street Fighter 2 — с пиксельной графикой, где Акума метает в Рю головку жареного чеснока, а Гайл атакует Чун-Ли «волной» майонеза.





Кроме того, в Street Fighter 6 появятся бесплатные костюмы в цветах McDonald’s — жёлто-красные наряды, напоминающие фирменную форму Роналда Макдональда.

На промостраницах и в приложении сети также размещены арт-иллюстрации с героями игры и сценами в тематике бургер-боя.