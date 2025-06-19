Компания Capcom готовит новую трансляцию, на которой расскажет о своих главных проектах. Зрителей ждут свежие подробности, геймплей и интервью с разработчиками.

Что покажут на Capcom Spotlight Showcase

Презентация пройдет в четверг, 26 июня, и начнется в 15:00 по тихоокеанскому времени (18:00 по восточному, 23:00 по британскому). Продлится трансляция около 40 минут.

Capcom обещает новые материалы по Monster Hunter Wilds, Street Fighter 6, Pragmata и Resident Evil Requiem. Кроме того, в эфире запланированы комментарии разработчиков.

Первые впечатления от Resident Evil Requiem и Pragmata

Во время фестиваля Summer Game Fest издание VGC смогло ознакомиться с двумя грядущими играми Capcom. После просмотра демонстрации Resident Evil Requiem журналисты отметили, что проект стартует «уверенно». Релиз запланирован на 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Также была доступна короткая демо-версия Pragmata. По словам VGC, она произвела сильное впечатление: стильная, отполированная и интригующая. Несмотря на то что пока неясно, как идеи проекта реализуются в полноценной игре, журналисты выразили доверие к Capcom благодаря её устойчиво высокому качеству релизов.

Street Fighter 6 стал хитом на Switch 2

Street Fighter 6 вышел на консоли Nintendo Switch 2 в день её релиза — 5 июня 2025 года. Версия включала весь контент первых двух лет, что помогло игре стать второй по продажам в истории франшизы.