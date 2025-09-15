Японский студент представил необычное изобретение — «биометрический бюстгальтер» с встроенным в застёжку сканером отпечатков пальцев. Новинка открывается только при прикосновении определённого человека, например, партнёра владелицы. Видео с демонстрацией устройства было опубликовано 19 июля 2024 года пользователем ZAWAWORKS в X (бывший Twitter) и моментально стало вирусным.

Fashion meets Tech: когда технологии доходят до белья

В основе разработки лежит технология распознавания отпечатков пальцев, знакомая по смартфонам и ноутбукам. Для бюстгальтера её адаптировали и встроили прямо в застёжку. Устройство поддерживает регистрацию лишь одного отпечатка, что символизирует идею «интимности и эксклюзивности» — снять аксессуар сможет только человек, которому доверяют.





Бюстгальтер выполнен из лёгкой ткани, оснащён миниатюрным аккумулятором и водонепроницаемым чипом, поэтому его можно использовать в повседневной жизни. Отдельно отмечается, что производитель пока не планирует массовый запуск новинки в продажу.

Реакция и перспективы

Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало живое обсуждение. Пользователи по-разному оценили идею: одни считают её смелой и инновационной, другие — забавной и даже спорной.





Эксперты отмечают, что пример «умного бюстгальтера» показывает, как технологии всё глубже проникают в моду. Если тренд продолжится, в будущем можно ожидать появления одежды и аксессуаров с биометрическими замками: курток, которые можно расстегнуть только владельцу, или рюкзаков, защищённых от чужих рук.