Capcom продолжает демонстрировать впечатляющие финансовые результаты: компания сообщила о новом рекордном годе по всем ключевым показателям. Согласно годовому отчёту для инвесторов за финансовый год 2024, завершившийся 31 марта 2025 года, издатель установил рекорды по выручке и прибыли уже восьмой год подряд.

Общая выручка Capcom составила 169,6 млрд иен (примерно $1,14 млрд), что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 48,45 млрд иен ($327,5 млн), показав рост на 11,7%. Компания также зафиксировала двенадцатый подряд год с ростом операционной прибыли и десятый год подряд с ростом более чем на 10%.

В течение года игровое подразделение Capcom реализовало 51,87 млн копий своих игр, что на 5 млн больше, чем в прошлом году. Существенную роль сыграл релиз Monster Hunter Wilds, который разошёлся тиражом свыше 10 млн экземпляров за первый месяц. Также активно продавались игры из уже существующего каталога, включая серию Monster Hunter.

Стратегия компании по продлению жизненного цикла своих старых тайтлов продолжает оправдываться. Благодаря регулярным скидкам в цифровых магазинах, 13 игр Capcom продались тиражом свыше 1 млн копий за год. Среди них — Devil May Cry 5, Resident Evil 7: Biohazard, Monster Hunter Rise и ремейк Resident Evil 3.

Отдельно подчёркивается устойчивый успех Resident Evil 7, который с момента релиза в январе 2017 года ежегодно продаётся тиражом не менее миллиона копий. В целом серия Resident Evil достигла отметки в 170 млн проданных копий, Monster Hunter — 120 млн, Street Fighter — 56 млн, Mega Man — 43 млн, а Devil May Cry — 33 млн.

Capcom уверена в дальнейшем росте и прогнозирует девятый подряд год рекордной прибыли. Ожидается, что выручка достигнет 190 млрд иен (около $1,28 млрд). В числе ближайших релизов — Capcom Fighting Collection 2 (16 мая), ремастер Onimusha 2 (23 мая), а также версии Street Fighter 6 и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess для консоли Switch 2, выходящие одновременно с запуском самой приставки 5 июня.