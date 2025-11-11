ZTE готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Blade V80 Vita, и, судя по свежим утечкам, его дизайн покажется знакомым. По рендерам, опубликованным инсайдером Эваном Блассом (@evleaks), видно, что компания вдохновилась внешним видом флагманов Apple — iPhone 17 Pro.

Blade V80 Vita получил широкую горизонтальную камеру-панель с тремя сенсорами и вспышкой, расположенной в том же месте, что и у iPhone 17 Pro Max. На месте фирменного LiDAR-сканера Apple ZTE разместила круглую эмблему Neo — видимо, чтобы заполнить композицию, не увеличивая количество камер.

Корпус смартфона выполнен в современном стиле с плоскими гранями, напоминающими айфоновские, однако ZTE добавила несколько практичных отличий. Среди них — красная кнопка питания, выделенная клавиша быстрого доступа на левой стороне, а также привычный 3,5-миллиметровый разъём для наушников рядом с портом USB-C. Это делает устройство чуть более универсальным, чем многие современные Android-смартфоны.

В отличие от слегка скруглённых боковин у iPhone, корпус Blade V80 Vita полностью плоский — это возможно благодаря другому материалу и упрощённой конструкции.

Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты, но, судя по прошлым моделям серии, новинка останется в бюджетном сегменте. Ожидается недорогой процессор, стандартная батарея и умеренная цена. Blade V80 Vita в первую очередь нацелен на тех, кто хочет стильный смартфон с внешностью премиум-класса, но без высокой стоимости.





Интересно, что дизайнерские решения, появляющиеся в дорогих флагманах, всё быстрее находят отражение в доступных моделях. Широкий модуль камеры, как у iPhone 17 Pro, уже становится одним из самых узнаваемых элементов 2025 года — и ZTE явно хочет быть среди первых, кто перенесёт этот стиль в бюджетный сегмент.

Таким образом, ZTE Blade V80 Vita предлагает «айфоновский» внешний вид, практичные функции и приятную цену — плюс то, чего в iPhone больше нет: классический аудиоразъём.