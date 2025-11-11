Компания Rode представила новую модель своей универсальной продакшн-консоли — Rodecaster Video S. Это более компактная и доступная версия флагманского Rodecaster Video, созданная специально для стримеров, подкастеров и создателей контента.

В отличие от профессиональной версии, рассчитанной на многокамерные студии, Rodecaster Video S предлагает упрощённый функционал, что позволило снизить стоимость до $500.

Устройство стало заметно меньше и легче, а его корпус теперь выполнен из пластика вместо металла — решение, продиктованное тем, что большинство пользователей будут использовать консоль стационарно. Количество входов и кнопок управления также сократилось: вместо четырёх HDMI-входов и двух выходов теперь доступно три входа и один выход. Портов USB-C стало меньше — всего один универсальный. Кроме того, устройство оснащено двумя выходами для наушников и имеет 24 ГБ встроенной памяти вместо привычного слота для microSD-карты.

Rodecaster Video S уже доступна для предзаказа, а первые поставки начнутся в декабре в зависимости от региона.